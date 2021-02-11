Вышел из тюрьмы человек, взявший ответственность за гибель пилота Пешкова

После отбытия пятилетнего срока тюремного заключения вышел на свободу гражданин Турции Альпарслан Челик, который взял на себя ответственность за убийство российского военного летчика Олега Пешкова в 2015 году. Об освобождении сообщил 11 февраля адвокат осужденного Мурат Устюндаг, сообщает РИА Новости.

24 ноября 2015 года истребитель ВВС Турции F-16 сбил в районе сирийско-турецкой границы российский бомбардировщик Су-24, за штурвалом которого находился Пешков. Пилот катапультировался, но был убит выстрелами с земли во время снижения на парашюте.

Челик заявил, что он причастен к убийству летчика. Однако уже после ареста заявил, что не убивал Пешкова и приказывал своим подчиненным не стрелять по снижающемуся пилоту.

В мае 2017 года суд города Измир приговорил Челика к пяти годам тюремного заключения за незаконное владение оружием. Его причастность к убийству пилота на суде не рассматривалась.