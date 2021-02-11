Зачем осматривать автомобиль перед стартом в мороз

Уже начиная с -15 градусов автомобиль претерпевает повышенные нагрузки, и чем ниже температура, тем сложнее приходится техническим узлам. Зимой рекомендуется перед каждой поездкой проводить ежедневные осмотры машины, особенно если возраст ее превышает 10 лет.

Можно сформировать себе определенный ритуал осмотра автомобиля, чтобы ничего не упустить. Начать от водительской двери и двигаться по часовой стрелке. Для начала уделить внимание колесам. В холода резина затвердевает, после -30 градусов покрышка из-за снижения эластичности может потерять герметичность и начать потихоньку стравливать воздух. В этом случае шины необходимо подкачивать и параллельно убирать снежные наросты с арок.

В холодную погоду загустевает масло, амортизаторы перестают работать должным образом. При ударах масло начинает подтекать. Поэтому перед поездкой стоит осмотреть арки колес на предмет следов от рабочей жидкости. Если они есть - амортизаторы стоит поменять, иначе управляемость автомобиля упадет, пишет aif.ru.

Подтеки масла могут свидетельствовать еще и о том, что пробита прокладка масляного фильтра. Если это произошло, то мотор будет испытывать нехватку рабочей жидкости и работать на износ. Перед поездкой нужно обязательно заглянуть под капот и осмотреть двигатель, масляный фильтр, возможные черные следы под днищем.

Если масляный фильтр выглядит нормально, то стоит уделить внимание большим пыльникам ШРУСов, которые выходят из коробки передач.

Следующий шаг - диагностика тормозной системы. Жидкость начинает загустевать после -20 градусов, когда давление нарастает - она может пробивать прокладки. Утечки могут быть скрытыми, так что стоит оценить ее уровень в прозрачном бачке. Если ее недостаточно, нужно готовиться к ремонту.

К холодам чувствительна и и рулевая рейка с гидроусилителем. При нарастании давления могут потрескаться затвердевшие от морозов шланги. Зимой нужно обойтись без вращения колес с заглушенным мотором и не выворачивать руль до упора.

Хрупкими в холода становятся все пластиковые детали, в том числе - бамперы. Деталь может лопнуть даже от соприкосновения с сугробом на парковке. Поэтому нужно осмотреть свесы машины и удостовериться в том, что ничто не помешает ее движению.