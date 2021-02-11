Зачем осматривать автомобиль перед стартом в мороз

Можно сформировать себе определенный ритуал осмотра автомобиля, чтобы ничего не упустить. Начать от водительской двери и двигаться по часовой стрелке. Для начала уделить внимание колесам. В холода резина затвердевает, после -30 градусов покрышка из-за снижения эластичности может потерять герметичность и начать потихоньку стравливать воздух. В этом случае шины необходимо подкачивать и параллельно убирать снежные наросты с арок.
В холодную погоду загустевает масло, амортизаторы перестают работать должным образом. При ударах масло начинает подтекать. Поэтому перед поездкой стоит осмотреть арки колес на предмет следов от рабочей жидкости. Если они есть - амортизаторы стоит поменять, иначе управляемость автомобиля упадет, пишет aif.ru.
Подтеки масла могут свидетельствовать еще и о том, что пробита прокладка масляного фильтра. Если это произошло, то мотор будет испытывать нехватку рабочей жидкости и работать на износ. Перед поездкой нужно обязательно заглянуть под капот и осмотреть двигатель, масляный фильтр, возможные черные следы под днищем.
Если масляный фильтр выглядит нормально, то стоит уделить внимание большим пыльникам ШРУСов, которые выходят из коробки передач.
Следующий шаг - диагностика тормозной системы. Жидкость начинает загустевать после -20 градусов, когда давление нарастает - она может пробивать прокладки. Утечки могут быть скрытыми, так что стоит оценить ее уровень в прозрачном бачке. Если ее недостаточно, нужно готовиться к ремонту.
К холодам чувствительна и и рулевая рейка с гидроусилителем. При нарастании давления могут потрескаться затвердевшие от морозов шланги. Зимой нужно обойтись без вращения колес с заглушенным мотором и не выворачивать руль до упора.
Хрупкими в холода становятся все пластиковые детали, в том числе - бамперы. Деталь может лопнуть даже от соприкосновения с сугробом на парковке. Поэтому нужно осмотреть свесы машины и удостовериться в том, что ничто не помешает ее движению.