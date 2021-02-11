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11.02.2021 18:45
Рубрика: Власть

Мучителей блокируют

Закон о запрете треш-стримов будет принят к лету
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Закон о запрете треш-стримов будет принят к лету. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке закона по противодействию треш-стримам заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Ранее он предложил за треш-стримы, как за унижение человеческого достоинства, наказывать лишением свободы на срок до шести лет или штрафами от 300 до 600 тысяч рублей. Также экспертиза Совфеда предлагает признать треш-стримы отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Запросы с таким предложением направлены в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, СК России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Толчком к ускорению работы над совершенствованием закона стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которой умерла девушка. 4 декабря 2020 года Раменский суд Московской области арестовал блогера. А 2 февраля 2021 года в Смоленске также возбудили уголовное дело из-за смерти участника на треш-стриме (ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"). Там 60-летний мужчина умер во время прямой трансляции, на которой он пил алкоголь на пожертвования от подписчиков. Следователи устанавливают личность организатора эфира и имя жертвы.

Фото: addricky / istockphoto
Нужны ли реальные наказания за виртуальные угрозы

Предложения сенаторов о наказании за треш-стримы поддержал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он пояснил "РГ", что по проекту закона сниматься с эфира будут прямые трансляции, где есть сцены унижения человеческого достоинства и другие формы хулиганства. Отслеживать правонарушения в Сети будет Роскомнадзор. "Сейчас тоже можно блокировать подобный контент и начинать судебные разбирательства, но только по иску прокуратуры, - сказал Вадим Субботин. - Мы же хотим добиться того, чтобы это можно было делать внесудебно".

Сенаторы и Роскомнадзор настаивают: мониторинг треш-стримов должны вести сами интернет-платформы. За отказ от саморегулирования Роскомнадзор предлагает ввести административную ответственность вплоть до приостановки или блокировки платформ.

"В конце прошлого года принят закон о саморегулировании социальных сетей, - говорит заведующий центром судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Станислав Нудель. - Он предполагает, что, не дожидаясь уведомления от уполномоченных органов, соцсети сами мониторят противоправный контент. Закон вступил в силу, но правоприменительной практики нет, ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому, проанализировав ситуацию, нужно предусмотреть административную ответственность за неисполнение положений этого закона".

В Смоленске мужчина умер во время треш-стрима, где он пил алкоголь на пожертвования от подписчиков

Законодатели дали понять, что выбор - приостановка деятельности интернет-платформы (если не успели остановить треш-стрим) или ее блокировка, зависит от мобильности и законопослушности платформ.

По словам Субботина, соцсети должны понимать, что оперативная блокировка стримов - зона их ответственности. Хулиганы-стримеры засвечиваются в Сети, поэтому правоохранителям путем анализа не трудно выделить группу, против которой нужно применить меры. "Это может остудить горячие головы", - заключил Алексей Пушков.

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