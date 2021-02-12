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12.02.2021 23:36
Рубрика: Легковые авто

Американцы выяснили, почему женщины в ДТП страдают чаще, чем мужчины

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщины намного чаще получают серьезные травмы в ДТП, чем мужчины. Однако такая закономерность связана не с физиологическими различиями, а с тем, что женщины в среднем водят более компактные и легкие автомобили. К таким выводам по результатам исследования пришел Страховой институт дорожной безопасности США (Insurance Institute for Highway Safety).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Хотя мужчины чаще вовлечены в аварии со смертельным исходом, в относительном выражении в пересчете на одно ДТП риск погибнуть для женщин выше на 20-28%, а получить серьезные травмы - на 37-73% (конкретная величина зависит от скорости и других факторов). При прочих же равных (одинаковый автомобиль и скорость аварии) риск травм у представителей обоих полов более или менее эквивалентен.

"Статистика показывает, что женщины чаще водят более компактные и легкие автомобили и они чаще попадают в ДТП с боковым ударом и столкновением передом в зад", - говорит Джессика Джермакян, вице-президент по исследованиям IIHS.

Для своего исследования IIHS проанализировала данные об авариях с травмами с 1998 по 2015 год.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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При фронтальных ударах вероятность травмы средней тяжести вроде перелома кости или сотрясения у женщин выше в 3 раза. Риск коллапса легких или травм мозга выше в два раза. В боковых ударах вероятность травм средней тяжести у обоих полов примерно одинакова, но риск получения серьезных увечий примерно на 50% выше у слабого пола.

В IIHS говорят, что в обычных легковушках мужчины разбиваются в 60% случаях, а женщины - в 70%. При этом сильный пол в четыре раза чаще, чем слабый попадает в ДТП на рамных пикапах (20% против 5%). Но даже внутри одного класса автомобиля мужчины, как правило, используют более тяжелую и крупную модель, которая априори обеспечивают повышенный уровень безопасности при столкновениях.