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12.02.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Анонсировано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

Текст: Евгений Гайва

Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано 15 февраля 2021 года, сообщили в Минтрансе России. Подписи под документом поставят министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах", - говорится в сообщении. Речь идет о таких грузах как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. То есть в случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления, уточнили в Минтрансе.

Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов. Будут предоставлены скидки при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

Кроме того, министры подпишут соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

Ранее "РГ" писала, что российские порты последовательно увеличивают объёмы перевалки грузов. Эти потоки частично перенаправляются из портов Латвии, Литвы и Эстонии.

Экономика Транспорт Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс

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