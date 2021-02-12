АвтоВАЗ отреагировал на информацию о том, что запретил продавать Granta

В паблике Lada Granta FL Club в соцсети "ВКонтакте" недавно появилась информация о том, что Lada запретила свои дилерам продавать Granta из-за проблем со сцеплением.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу российской марки. Оказалось, что АвтоВАЗ не запрещал продавать Lada Granta с "механикой". Но проблема действительно имеется.

"Машины можно купить свободно, но часть автомобилей проходит дополнительную проверку перед продажей. Блока продаж нет", - сообщил руководитель пресс-службы Lada Сергей Ильинский.

Один источник в дилерской сети Lada подтвердил "Российской газете" небольшую сервисную отзывную кампанию. Перед началом оформления документов на продажу Lada Granta менеджерам советуют связываться с гарантийными работниками и уточнять, есть ли предписание по отзывной кампании. Если есть, то договариваться по устранению.

Другой источник утверждает, что предписание существует. Но конкретно на складе у дилера в Тольятти машин с дефектом нет.

О причинах возникновения проблем со сцеплением дилерам неизвестно. Пока сервисные сотрудники на каждом экземпляре Lada Granta осуществляют проверочную процедуру в виде 15-краткого выжимания педали сцепления.