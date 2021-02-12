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12.02.2021 01:32
Рубрика: В мире

Байден заявил о готовности США вакцинировать к августу 300 млн американцев

Фото: AFP/Frederic J. BROWN Фото: AFP/Frederic J. BROWN
Фото: AFP/Frederic J. BROWN

Власти США готовы вакцинировать от коронавируса 300 миллионов американцев к концу июля. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая в Национальном институте здравоохранения.

Фото: REUTERS
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По его словам, страна на пути к тому, "чтобы было достаточно поставок" именно такого количества вакцины. При этом хозяин Белого дома не уточнил, получится ли за это время вакцинировать 300 миллионов человек двумя дозами или только одной. Обе одобренные в США вакцины предполагают вакцинацию двумя дозами, пишет РИА Новости, отмечая, что население США составляет около 330 миллионов человек.

Проведенный ранее в США опрос показал, что 25 процентов американцев не хотят делать прививку от коронавируса. Еще 19 процентов заявили, что не исключают такую защиту от COVID-19 в будущем. Среди тех, кто готов сделать прививку уже сегодня (а таких в США 50 процентов), 72 процента - сторонники демократической партии.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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