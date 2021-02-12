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12.02.2021 13:38
Рубрика: Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25%

Текст: Роман Маркелов
Банк России, как и прогнозировали аналитики, не стал менять уровень ключевой ставки на первом в этом году заседании совета директоров в пятницу, 12 февраля. Ставка осталась на отметке 4,25% годовых.
Фото: Максим Чурусов/ТАСС Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Инфляция теперь скорее будет склонна к повышению, а не снижению, в связи с чем ЦБ убрал из релиза тезис о возможном снижении ключевой ставки - теперь если она и будет двигаться в обозримой перспективе, то в сторону повышения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне, говорится в релизе Банка России по ставке. "Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне", - констатировали в ЦБ.

При этом ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В таких условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4% - то есть цели ЦБ.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в релизе Центробанка.

Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной четвертое заседание подряд. В июле Банк России снизил ключевую ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, минимума за постсоветскую историю (а с середины 2019 года ставка упала на 3,5 процентных пункта). Летом инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре ЦБ решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал слабеть.

Фото: iStock
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Осенью эти тенденции углубились. Ближе к зиме рубль восстановил позиции, но инфляция продолжила расти. На последнем заседании в декабре ЦБ снова не стал менять ключевую ставку. Во второй половине зимы инфляция продолжала ускоряться из-за роста цен на ряд продовольственных товаров, повышения издержек бизнеса из-за пандемии и растянутого эффекта переноса в цены прошлогоднего ослабления рубля.

Следующее заседание, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, Банк России планирует провести 19 марта.

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