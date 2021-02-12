Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России на данный момент исчерпан. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса​​​. По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков", - подчеркнула Набиуллина.

При этом в 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и поддержит восстановление российской экономики, уточнила Набиуллина. Это означает, что на текущий момент Банк России не планирует поднимать в этом году ключевую ставку выше 5%, поскольку, как ранее заявлял регулятор, ЦБ оценивает коридор ставки в 5-6% уже как нейтральную денежно-кредитную политику.

На заседании совета директоров 12 февраля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Из релиза по ставке ЦБ убрал постоянно присутствовавший там ранее тезис об оценке вероятности возможного снижения ключевой ставки. Цикл снижения ключевой ставки ЦБ проводил с середины 2019 года, за это время она упала на 3,5 процентных пункта. Последнее снижение ставки, до текущих 4,25%, ЦБ провел в июле 2020 года.