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12.02.2021 20:31
Рубрика: Экономика

Беларусь отложила соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России

Текст: Евгений Гайва

Соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано после 15 февраля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Фото: iStock
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Предполагаемая встреча будет перенесена из-за внутригосударственных процедур по подготовке к подписанию. При этом белорусская сторона готова к подписанию соглашения с Россией, указано в сообщении.

Ранее Минтранс России сообщил, что соглашение будет подписано 15 февраля. Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах в Балтийском море в 2021-2023 годах. Соглашения будет действовать до конца 2023 года и может быть автоматически продлено.

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