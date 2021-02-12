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12.02.2021 09:26
Рубрика: Российский автопром

Блогер раскрыл все секреты Lada Largus FL в первом обзоре модели

Текст: Андрей Полухин
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Первый обзор Lada Largus FL появился на видеохостинге YouTube. Его сделал блогер, известный под ником Товарищ Инженер. В 13-минутном ролике он показал все особенности обновленной модели на примере самой дорогой версии модели - 7-местного люксового Largus Cross.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Конечно, о многом уже было известно. Но автору удалось найти и ранее не упоминавшиеся факты. Так, он утверждает, что внутренние ручки открывания дверей Largus позаимствовал у Renault Fluence, который из России давно ушел. Кроме того, в переднем бампере обнаружились выштамповки под датчики парктроника - вероятно, они появятся у модели позже.

Ну и наверняка найдутся желающие установить эту опцию самостоятельно уже сейчас. И наконец, стало известно, на чем АвтоВАЗ предложил сэкономить. Оказалось, что вместо шин Continental Premium Contact на кроссовом Largus стоят более бюджетные Pirelli Cinturato P1 прежней размерности 205/55/R16. Не появилось и брызговиков колес. В то же время в арках колес теперь мягкие фетровые подкрылки, установленные ради шумоизоляции.

Автор видео отметил сразу несколько преимуществ обновленного Largus перед актуальной версией. В частности, это дизайн зеркал, доставшихся модели от люксовых Vesta и позволивших убрать повторители поворотов с крыльев, перенос жиклеров омывателей с капота на накладку рамы ветрового окна, новая короткая антенна на крыше и появление глазка камеры заднего вида, передающей изображение на дисплей мультимедийной системы с 7-дюймовым экраном.

Фото: скриншот с youtube.com
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- Стоит отметить, что с термальным комфортом в этом автомобиле все по высшему уровню, - признал блогер, имея в виду обогревы руля, наружных зеркал, лобового и заднего стекол, а также сидений на первых двух рядах. Правда, сам блок управления кондиционером Товарищ Инженер ожидал другой, более современный - от Vesta.

Любопытно, что накладка центральной консоли практически не претерпела изменений. И даже модуль регулировки наружных зеркал остался в неудобном месте - под рычагом стояночного тормоза. А вот на втором ряду стало значительно комфортнее - здесь другая формовка дивана с обогревом, лучше спрятаны замки ремней безопасности, а также USB-разъем и 12-вольтовая розетка. А еще тут осталась вместительная пластиковая полочка.

Подводя итог, блогер признал, что Lada Largus после обновления останется лучшим предложением за свою цену. Она, впрочем, пока не названа, поэтому с выводами на эту тему лучше повременить.

#Lada