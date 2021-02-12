Движение поездов между Москвой и Тверью после ЧП в Клину восстановлено

Движение железнодорожного транспорта восстановлено на участке между Москвой и Тверью после инцидента с упавшим с эстакады автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

- Восстановлено движение на участке Москва-Тверь. Тем не менее, поезда следуют со значительным опозданием, - сообщает дептранс в Телеграм- канале.

В ведомстве рекомендуют пассажирам внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах. Напомним, что пригородные поезда на участке Москва-Тверь задерживались в обоих направлениях из-за упавшего с эстакады на железнодорожные пути автомобиля на станции Фроловское в Московской области. Из-за инцидента на участке между станциями Клин и Подсолнечная было запущено движение ряда компенсационных автобусов.