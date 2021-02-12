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12.02.2021 16:53
Рубрика: Общество

Фонд "Талант и успех" получил лицензию "Роскосмоса"

Текст: Ксения Колесникова
Фонд "Талант и успех" (куда входит знаменитый образовательный центр "Сириус") получил лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Документ подтверждает право разрабатывать и испытывать автоматические космические аппараты и электронику для них, проверять готовность к запуску в космос. Оформить лицензию "Сириусу" помог грант Фонда содействия инновациям.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

"Получить лицензию довольно сложно. Право на космическую деятельность имеют всего несколько десятков образовательных учреждений в стране. Для этого оборудование организации и квалификация сотрудников должны соответствовать высоким стандартам "Роскосмоса", - объясняет руководитель лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли" Фонда "Талант и успех" Иван Шеков. - Мы подтвердили, что у нас есть все необходимое для разработки спутников и электронных компонентов к ним, для проведения испытаний аппаратов весом до 50 килограммов, в том числе приемо-сдаточных, которые подтверждают готовность спутников к запуску в космос".

Фото: Департамент коммуникаций Фонда "Талант и успех"
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В космической лаборатории "Сириуса" создан полный цикл производства: мастерские по проектированию, изготовлению деталей и сборке аппаратов, комплекс испытательного оборудования. Специальный вибростенд имитирует перегрузки и вибрации до 3,5 тысячи Гц, которые испытывает спутник при запуске; удары при отстреле ступеней ракеты-носителя. В термобарокамере можно проверить, как наноспутник поведет себя в условиях глубокого вакуума, схожих с тем, что происходит на высоте 400 км, и при перепадах температуры от -70 до +150 градусов Цельсия на контактной поверхности. В лаборатории есть имитатор магнитного поля и аэроподвес, с их помощью специалисты создают "искусственную невесомость" и испытывают работу систем ориентации и стабилизации космического аппарата.

Именно на этом оборудовании под руководством специалистов лаборатории сочинские школьники - ученики профильных классов Лицея "Сириус" - провели первые испытания собственного спутника. Его запуск запланирован на конец этого года. По словам Ивана Шекова, в будущем планируется расширить лицензируемые виды космической деятельности.

Общество Образование Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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