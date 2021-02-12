Хэтчбек Skoda Scala получил 190-сильную версию

Тюнинг-ателье ABT Sportsline известна многим по работе над автомобилями Audi, но тут компания взялась прокачать хэтчбек Skoda Scala.

Новую версию Scala Edition S оснастили сплиттером, спойлером, диффузором, накладками на пороги, колёсами на 18-дюймовых дисках, а также изменили оформление выхлопной системы. В салоне "заряженная" модель имеет чёрную отделку из ткани, накладки на педали из металла и вставки из карбона.

Стайлингом ABT Sportsline не ограничилось и увеличило отдачу турбированного 1.5 TSI со 150 до 190 л.с., крутящий момент также вырос на 40 единиц и составляет 290 Нм. В пару двигателю предложена 6-ступенчатая механическая коробка.

Кроме этих мероприятий, в ателье изменили настройки подвески, снизив центр тяжести на 15 мм, что в лучшую сторону сказалось на манёвренности автомобиля.

Заказы на ограниченную серию Skoda Scala Edition S начнут принимать в Германии с 15 февраля 2021 года. Всего будет выпущено 500 экземпляров модели по цене 33 790 евро за каждый (3 030 000 рублей). Для сравнения: хэтч в топовом исполнении Monte Carlo предлагается в Германии за 24 350 евро (2 182 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Skoda.