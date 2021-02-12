Юристы IBU изучат письмо СБР

Юристы Международного союза биатлонистов изучают поступившее письмо от Союза биатлонистов России о несогласии с введенными дополнительными ограничениями во время ЧМ.

В пятницу СБР отправил письмо, в котором указал, что IBU неправомерно ограничил российскую сторону в использовании цветов флага на турнире, убрав их из логотипа организации.

"IBU принял к сведению письмо СБР, которое в настоящее время изучают его юристы. IBU также воспользовался услугами юристов для выработки своей интерпретации и исполнения приговора CAS, который был также проверен ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством) на соответствие кодексу, - передает РИА Новости комментарий IBU .

Из-за двухлетних санкций со стороны WADA российские спортсмены на два года лишены права выступать под флагом и гимном страны на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира.