Южная Корея пытается вернуться к нормальной жизни

Правительство и общество Южной Кореи пытаются решить крайне сложную задачу, стараясь в условиях всемирной пандемии COVID-19 остановить у себя в стране коронавирус, но при этом возвращаясь, насколько это возможно, к нормальной жизни, так как народ уже устал от ограничений, а экономика находится в кризисе.

Коронавирусные "качели"

Если оценивать сложившуюся за последние несколько недель в Южной Корее ситуацию, то можно констатировать, что постепенно "третья волна" коронавируса, которая достигла пика полтора месяца назад, затихает. Еще относительно недавно - в конце декабря прошлого года - в Южной Корее был зафиксирован абсолютный рекорд по числу зараженных в сутки - 1240 человек в день. Возможно, что многие страны позавидовали бы такому показателю, но для Кореи, которая летом 2020 г. надеялась на победу над COVID-19, это стало поводом для введениях экстренных мер по социальному дистанцированию.

В итоге быстрая реакция властей, а также сознательность корейцев, которые в подавляющем большинстве своем следуют предписаниям правительства и соблюдают вводимые ограничения, сыграли свою роль. Постепенно волна COVID-19 пошла на спад и в последние дни колеблется в районе 300-500 зараженных в сутки.

При этом удалось переломить грозившую общим кризисом ситуацию, когда изоляторы для инфицированных коронавирусом были переполнены, приходилось экстренно разворачивать новые временные боксы, а медики валились с ног от усталости. В конце концов общая численность тех, кто в текущий момент находится в больницах, составляет лишь немногим более восьми тысяч, доля выздоровевших превысила 88 процентов, а летальность, как, впрочем, было всегда, находится на очень низком уровне - менее двух процентов.

Несколько серий выборочных тестирований на наличие антител, что воспринимается как показатель доли тех, кто оказался зараженным, но не был выявлен, в Корее также крайне невысок - выявляются считанные единицы из тысяч проверенных. Эксперты признают, что для получения более объективных данных надо проводить более масштабные тестирования на антитела, но общая картина ясна: власти Южной Кореи успевают изолировать и подавлять новые очаги, а скрытых носителей, которые сами того не зная могут разносить COVID-19, провоцируя новые вспышки, очень мало. В общем, система справляется.

Правда, несмотря на все усилия властей, пока не удается добиться постоянного снижения количества новых зараженных и полной победы над COVID-19. Каждый раз, когда казалось, что вот-вот и число новых инфицированных будет исчисляться единицами, в итоге рано или поздно происходила новая вспышка. Так и сейчас: бесплатное тестирование на коронавирус, бесплатное лечение в госстационарах, система тотального отслеживания всех возможных контактов инфицированных и прочие меры позволяют сдерживать, когда-то снижать, но не дают возможности пока полностью справиться с коронавирусом. Потому власти Южной Кореи и не расслабляются, считая, что нынешние 300-500 человек за сутки - это не повод для успокоения и все может измениться в худшую сторону очень быстро.

Ходьба по "минному полю"

Одновременно приходится решать и иную задачу. Корея прожила в условиях коронавируса уже более года, но, насколько можно судить, говорить об отказе от мер социального дистанцирования пока очень рано.

Корейцы же, которые в целом весьма законопослушны и по-хорошему "сознательны", уже устали от подобной ситуации, когда нельзя нормально встречаться, общаться, проводить различные мероприятия. Масочный режим жителей Страны утренней свежести, насколько можно судить, не тяготит. Жители азиатских государства и до коронавируса регулярно носили маски, а потому это нововведение в рамках "новой реальности" далось относительно просто и соблюдается очень хорошо.

С другой стороны, хотя в Корее никогда не вводили тотальный локдаун, не закрывали полностью рестораны, но неизбежные ограничения на работу разного рода заведений дают о себе знать и усталость от подобных мер накапливается. Родителям давно надоело, что дети не могут учиться по-нормальному, а лекциями по Интернету обычного общения с преподавателем не заменить. Многих тяготят ограничения, которые не позволяют собираться более чем четырем в одной компании. Это также касается и встреч родственников, если они не проживают вместе. Из-за этого ограничения в отмечаемый сегодня в Корее праздник Нового года по лунному календарю многие вынуждены были отказаться от встреч с родными, проживающими в других регионах. А это праздник в Корее один из двух самых главных.

Владельцы ресторанов, баров, караоке, спортзалов, фитнес-клубов, кафе стали регулярно устраивать акции протеста, требуя отменить ограничения. Их тоже можно понять: в лучшем случае они работают в ограниченном режиме, а многим до сих пор нельзя принимать клиентов. В итоге мелкий бизнес накрыло цунами банкротств, владельцы начали угрожать перестать платить налоги и демонстративно работать вопреки запретам, считая, что "всех все равно штрафовать не будете".

Правительство уже потратило десятки миллиардов долларов на помощь бизнесменам и остальным, кто пострадал от спровоцированного коронавирусом кризиса, но все убытки компенсировать невозможно. Ушедший 2020 г. стал самым худшим для Кореи за период после экономического кризиса 1997-1998 гг., а по некоторым показателям и самым худшим за всю послевоенную историю.

В итоге во многом под давлением уставшего от ограничений общества правительство РК пытается постепенно ослаблять ограничения, чтобы поскорее вернуться к той жизни, которую до сих пор называют "обычной", но которая кажется оставшейся в каком-то далеком-далеком прошлом. Правда, эти усилия властей, а вместе с ними и корейского народа в целом напоминают движение наощупь по минному полю, где каждая ошибка грозит превратиться в очередной взрыв в виде новой волны коронавируса.

Не проходит и недели, чтобы эксперты и власти не обсуждали какие-то новые шаги по ослаблению ограничений. После нескольких недель запрета на работу кафе, которым можно было продавать только на вынос, возобновилась работа в "обычном режиме", но пока не полный день. В столичном регионе, на который приходится 70-80 процентов всех новых зараженных, оставлен предпоследний по жесткости уровень социального дистанцирования - "уровень 2,5", но в остальных регионах ограничения недавно были снижены до "уровня 2,0". Потому в столице кафе, рестораны, спортзалы и иные заведения работают до 9 часов вечера, а в регионах можно сидеть до 22:00. По-прежнему действует ограничение на собрания более четырех человек, что заставило многих отказаться от поездок к родственникам на эти новогодние каникулы (по восточному календарю).

Представители малого бизнеса требуют дальнейших ослаблений ограничений, указывая, что банкротства следуют одно за другим. Возможно, что уже завтра правительство РК, которое медленно, но поддается уговорам, заявит о новых послаблениях.

Однако не все так просто. Специалисты прекрасно понимают, что все это напоминает игру с огнем возле бочки с бензином. В Южной Корее уже более у 80 человек диагностировано заражение новым штаммом коронавируса из Великобритании и ЮАР, который куда более заразен. Все идет, по сути, до первой крупной вспышки. Мелкие очаги достаточно быстро подавляют, не прибегая к ужесточению ограничений, но если статистика зараженных вновь прыгнет вверх, то выбора у властей не останется. Но в целом медленно, с опаской, но Южная Корея постепенно продвигается к возращению к "нормальной" жизни.

"А почему мы не купили российский Спутник V?"

Безусловно, как и во многих других странах мира, в Южной Корее большие надежды возлагают на вакцинацию, которая вот-вот должна начаться. Она будет бесплатной для всех, включая иностранцев, и при этом обязательной.

Но тут правительство РК выслушало и выслушивает до сих пор немало критики - как заслуженной, так и поспешной. Попытки компаний РК создать собственную вакцину пока не увенчались успехом, все находится на первой или второй стадии испытаний. А критикуют за то, что власти пока не развернули вакцинацию, тогда как в десятках других стран она идет полным ходом.

Правительство Южной Кореи заручилось контрактами на закупку препаратов, которых должно хватить с запасом на все население страны, но реально полномасштабная вакцинация большинства населения стартует лишь в июле-сентябре этого года.

На фоне выявленных побочных эффектов у ряда западных вакцин и задержками с поставками крупных партий препаратов в Корее в последнее время стали все больше обращать внимание на российский препарат "Спутник V".

Не скроем, первые сообщения о создании в РФ вакцины в Корее были восприняты с недоверием и игнорировались властями. Еще буквально неделю назад официальный представитель властей РК четко заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов: "Мы не рассматриваем возможность закупки российской вакцины". Но все изменилось буквально за считаные дни, толчком к чему стала публикация в авторитетном медицинском журнале The Lancet, где было заявлено об эффективности Спутника V в почти 92 процента.

Создалось впечатление, что в последние дни эксперты, СМИ, телеканалы Кореи внезапно "открыли" для себя российскую вакцину и были ею впечатлены. Как это часто бывает, журналисты тут же устроили "бомбардировку" чиновников вопросами, спрашивая: "А почему мы не покупаем российский "Спутник V"? Вам мало доказательств или свою вакцину создали?!"

В итоге те же самые чиновники, которые совсем недавно категорически отрицали возможность закупки российского препарата, сменили позицию. Сейчас официальная позиция Кореи - "изучаем информацию и не исключаем возможности закупки сделанной в РФ вакцины". Показательно, что и многие рядовые корейцы часто задают вопрос: "Не слышно там, будет ли Россия поставлять нам "Спутник V?"

Так что не исключено, что в возвращении к нормальной жизни корейцам поможет и российский препарат, хотя, конечно же, неважно, кто и где сделал вакцину, потому что жить "как раньше" хочется всем и нет разницы, чье именно лекарство сыграет решающую роль. Как это часто бывает, мы только тогда осознали, как хорошо и свободно раньше жили, когда лишились многих из тех возможностей, которые считали само собой разумеющимися и, честно говоря, не особо и ценили. Может у Кореи получится первой вернуться к этому "счастливому прошлому" и тогда уже всем, включая России, понадобится корейский опыт этого возвращения.