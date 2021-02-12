Компания "ЕвроХим" помогает регионам в реализации нацпроекта "Образование"

Новости

Словения открывает границы для граждан РФ с 13 февраля 17:12
Суд рассмотрит новое дело о хищениях при строительстве завода в Венесуэле 17:00
Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян 16:32
Омбудсмен рассказала о матери, бросившей детей в лесу 16:17
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица" 16:14
ФФККР предложила на ЧМ использовать музыку Чайковского на награждениях 16:13
ЦБ не ждет скачка инфляции после отмены соглашения по ценам на еду 16:12
В Северной Осетии после взрыва проверят все торговые центры 16:07
Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Казахстане 16:04
В Москве в пятницу днем пробки достигли 9 баллов 16:03
Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки 15:55
Движение поездов между Москвой и Тверью после ЧП в Клину восстановлено 15:51
"Роскосмос" выбрал место приземления космонавтов после полета на Луну 15:50
Кейт Уинслет из багажника поддержала коллегу во время секс-сцены 15:50
Spiegel: Достройку "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе 15:45
Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции 15:40
Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади 15:38
Алису Фрейндлих выписали из больницы 15:36
Кабмин одобрил законопроект, повышающий прозрачность бюджетной системы 15:33
Названы возможные сроки регистрации вакцины Центра Чумакова 15:23
Москвичи стали чаще жениться после 55 лет 15:22
Зак Снайдер опубликовал эффектный тизер "Лиги справедливости" 15:22
Средний прирост снега в Москве с начала снегопада составил 10 см 15:16
Фигуристы Тарасова и Морозов, а также Самарин не выступят в финале Кубка РФ 15:16
Привившиеся "Спутником V" могут стать донорами плазмы 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
12.02.2021 16:50
Рубрика: Общество

Компания "ЕвроХим" помогает регионам в реализации нацпроекта "Образование"

Текст: Виктор Девицын
В городе Кингисеппе Ленинградской области в нынешнем году откроется детский технопарк "Кванториум", о чем объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с председателем Совета директоров АО "МХК ЕвроХим" Игорем Нечаевым. Технопарк рассчитан на обучение 800 школьников, на его базе будут созданы две лаборатории, в которых одаренные дети смогут углубленно изучать физику, химию и математику. Стоимость проекта, реализуемого в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, составляет 101 миллион рублей.

- "ЕвроХим" продолжает поддержку социальной сферы региона и хороший пример тому - проект "Кванториума" для кингисеппских школьников, - отметил Дрозденко.

Но не только в Ленинградской области осуществляются социально значимые проекты с участием компании "ЕвроХим" и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, миссия которого состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017-2019 годы в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников" в регионах присутствия компаний "ЕвроХим" открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества на Алтае, Ставрополье и в других регионах России. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

"Российская газета" уже рассказывала о закладке минувшим летом Центра поддержки одаренных детей "Созвездие" в городе Новомосковске Тульской области.

Напомним, что в реализацию этого проекта, завершить который намечено в 2022 году, компания "ЕвроХим", правительство РФ и правительство Тульской области намерены вложить 1 миллиард рублей. "Созвездие" - образовательный проект, который соответствует всем условиям нацпроекта "Образование".

- Центр "Созвездие" должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача - быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

1 сентября прошлого года в Невинномысске Ставропольского края открылся детский технопарк "Кванториум", рассчитанный на обучение 800 детей в год. Здесь школьники смогут осваивать шесть направлений науки, в числе которых робототехника, биотехнологии и программирование.

Глава города Михаил Миненков сообщил тогда, что создание системы непрерывного образования в моногороде, в том числе высокотехнологичного, позволяет проводить раннюю профориентацию, чтобы молодые специалисты возвращались в Невинномысск.

А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в Невинномысске огромный инженерный потенциал.

- "Кванториум" поможет обеспечить детям достойное будущее. Мы будем открывать и другие образовательные площадки, пока не превратим город в научный центр. Это хороший пример объединения усилий бизнеса и власти при реализации нацпроекта, - подчеркнул Владимир Владимиров.

В сентябре же прошлого года состоялась закладка первого камня в фундамент лицея "Уникум" в городе Березники Пермского края. Детский технопарк-лицей "Уникум" - совместный проект администрации Пермского края, "ЕвроХима" и Фонда Андрея Мельниченко - российского предпринимателя, владельца компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК. Окончание строительства лицея намечено на 2022 год, в реализацию этого проекта будет вложено 700 миллионов рублей.

Аналогичные проекты с участием "ЕвроХима" реализуются во многих городах России - Красноярске, Кемерове и других. Что отвечает тенденции на повышение качества детского образования в стране. Об этом говорил и премьер-министр Михаил Мишустин:

- Очень важно, чтобы мы интегрировали проект "Кванториум" в образовательные программы в школах, чтобы это было естественным элементом образования детей. Еще что очень важно, что такие начинания развиваются по всей стране.

Общество

Главное сегодня

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией
Мишустин потребовал потратить на здравоохранение все до рубля
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским
Видео: Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли выжившего
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии