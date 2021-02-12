Компания "ЕвроХим" помогает регионам в реализации нацпроекта "Образование"

В городе Кингисеппе Ленинградской области в нынешнем году откроется детский технопарк "Кванториум", о чем объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с председателем Совета директоров АО "МХК ЕвроХим" Игорем Нечаевым. Технопарк рассчитан на обучение 800 школьников, на его базе будут созданы две лаборатории, в которых одаренные дети смогут углубленно изучать физику, химию и математику. Стоимость проекта, реализуемого в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, составляет 101 миллион рублей.

- "ЕвроХим" продолжает поддержку социальной сферы региона и хороший пример тому - проект "Кванториума" для кингисеппских школьников, - отметил Дрозденко.

Но не только в Ленинградской области осуществляются социально значимые проекты с участием компании "ЕвроХим" и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, миссия которого состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017-2019 годы в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников" в регионах присутствия компаний "ЕвроХим" открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества на Алтае, Ставрополье и в других регионах России. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

"Российская газета" уже рассказывала о закладке минувшим летом Центра поддержки одаренных детей "Созвездие" в городе Новомосковске Тульской области.

Напомним, что в реализацию этого проекта, завершить который намечено в 2022 году, компания "ЕвроХим", правительство РФ и правительство Тульской области намерены вложить 1 миллиард рублей. "Созвездие" - образовательный проект, который соответствует всем условиям нацпроекта "Образование".

- Центр "Созвездие" должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача - быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

1 сентября прошлого года в Невинномысске Ставропольского края открылся детский технопарк "Кванториум", рассчитанный на обучение 800 детей в год. Здесь школьники смогут осваивать шесть направлений науки, в числе которых робототехника, биотехнологии и программирование.

Глава города Михаил Миненков сообщил тогда, что создание системы непрерывного образования в моногороде, в том числе высокотехнологичного, позволяет проводить раннюю профориентацию, чтобы молодые специалисты возвращались в Невинномысск.

А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в Невинномысске огромный инженерный потенциал.

- "Кванториум" поможет обеспечить детям достойное будущее. Мы будем открывать и другие образовательные площадки, пока не превратим город в научный центр. Это хороший пример объединения усилий бизнеса и власти при реализации нацпроекта, - подчеркнул Владимир Владимиров.

В сентябре же прошлого года состоялась закладка первого камня в фундамент лицея "Уникум" в городе Березники Пермского края. Детский технопарк-лицей "Уникум" - совместный проект администрации Пермского края, "ЕвроХима" и Фонда Андрея Мельниченко - российского предпринимателя, владельца компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК. Окончание строительства лицея намечено на 2022 год, в реализацию этого проекта будет вложено 700 миллионов рублей.

Аналогичные проекты с участием "ЕвроХима" реализуются во многих городах России - Красноярске, Кемерове и других. Что отвечает тенденции на повышение качества детского образования в стране. Об этом говорил и премьер-министр Михаил Мишустин:

- Очень важно, чтобы мы интегрировали проект "Кванториум" в образовательные программы в школах, чтобы это было естественным элементом образования детей. Еще что очень важно, что такие начинания развиваются по всей стране.