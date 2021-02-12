Константин Костин: Навальный - это провокатор без политических перспектив

"Во всем происходящем вокруг Навального надо отдавать себе отчет, что он является не политиком, не общественным деятелем, а провокатором", - так прокомментировал "РГ" ситуацию с блогером председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Напомним, что в пятницу в Мировом суде Бабушкинского района Москвы прошли слушания по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Следующее заседание назначено на 16 февраля.

"Навальный не борется за власть, не собирается участвовать в выборах, если посмотреть на текущие рейтинги, у него нет перспектив для политической карьеры. Не существует в России больших политических групп, которые хотят видеть его своим представителем", - отметил политолог.

"Основная задача Навального и тех, кто его использует, - постоянно создавать точки напряжения в обществе, максимально усугублять и гиперболизировать существующие проблемы, искажая реальную действительность для достижения своих целей", - считает Константин Костин.

"Борец с коррупцией, молодежный лидер, оппозиционный политик, националист, либерал, популярный блогер - это маски, аватары, которые он использует в разных обстоятельствах для максимального эффекта от своих провокаций. А вовсе не для достижения каких-то общественно-полезных целей и решения проблем. И реагировать на это все надо соразмерно и точно, не на аватары, не на ширму, а понимая реальный статус и цели Навального и его команды", - добавил он.