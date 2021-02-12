Новости

Мишустин расширил ответные санкции против компаний Украины 22:39
Политолог Григорьев: Поведение Навального в суде крайне недостойно 22:25
В Москве выпало рекордное количество снега за сутки 21:59
Константин Костин: Навальный - это провокатор без политических перспектив 21:50
Минпромторг подготовил правила обязательной маркировки велосипедов 21:30
Пик снегопада не пройден, его ожидают в столицу в субботу 21:26
Беларусь отложила соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России 20:31
В Москве в течение года построят еще 20 круглогодичных ярмарок 20:27
Голикова выиграла золото на 500 м на ЧМ по конькобежному спорту 20:14
Цена нефти марки Brent превысила 62 доллара за баррель 20:09
Россия и КНР будут сотрудничать в создании лунной станции 20:05
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано более 20 рейсов 19:54
МФТИ запускает шесть новых онлайн-курсов 19:52
ВОЗ признала возможность повторного заражения коронавирусом 19:48
Каждый месяц Года науки и технологий будет иметь свою тематику 19:45
Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли 19:21
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ 19:06
HBO готовит сериал в рамках перезагрузки "Бэтмена" 19:06
В Москве ТТК перекрыли застрявшие фуры 19:05
В Петербурге учитель ОБЖ признался в совращении школьниц 18:59
В Воронеже арестован обвиняемый в убийстве учительницы 18:37
Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике 18:36
Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону 18:04
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центре России 17:59
Росреестр: Число регистрирующих договоры в Сети дольщиков выросло вдвое 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
12.02.2021 21:50
Рубрика: Власть

Константин Костин: Навальный - это провокатор без политических перспектив

Текст: Ксения Воронцова
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"Во всем происходящем вокруг Навального надо отдавать себе отчет, что он является не политиком, не общественным деятелем, а провокатором", - так прокомментировал "РГ" ситуацию с блогером председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Депутат Госдумы оценил поведение Навального на суде по делу о клевете

Напомним, что в пятницу в Мировом суде Бабушкинского района Москвы прошли слушания по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Следующее заседание назначено на 16 февраля.

"Навальный не борется за власть, не собирается участвовать в выборах, если посмотреть на текущие рейтинги, у него нет перспектив для политической карьеры. Не существует в России больших политических групп, которые хотят видеть его своим представителем", - отметил политолог.

"Основная задача Навального и тех, кто его использует, - постоянно создавать точки напряжения в обществе, максимально усугублять и гиперболизировать существующие проблемы, искажая реальную действительность для достижения своих целей", - считает Константин Костин.

Захарова: Навального нельзя назвать узником совести, потому что совести у него нет

"Борец с коррупцией, молодежный лидер, оппозиционный политик, националист, либерал, популярный блогер - это маски, аватары, которые он использует в разных обстоятельствах для максимального эффекта от своих провокаций. А вовсе не для достижения каких-то общественно-полезных целей и решения проблем. И реагировать на это все надо соразмерно и точно, не на аватары, не на ширму, а понимая реальный статус и цели Навального и его команды", - добавил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе
Суд по делу о клевете Навального на ветерана: онлайн-трансляция
Бывший глава ЕЦБ станет новым премьер-министром Италии
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей