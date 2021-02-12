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12.02.2021 09:50
Рубрика: Происшествия

Суд по делу о клевете Навального на ветерана: онлайн-трансляция

Текст: Иван Егоров
В Бабушкинском районном суде в пятницу, 12 февраля, в 10 утра продолжаются слушания по делу о клевете Алексея Навального. Как и неделю назад, судья мирового участка номер 320 проведет их в выездном заседании в здании райсуда. Помещение мирового участка просто не в состоянии вместить всех аккредитовавшихся на процесс журналистов. Кроме того, на заседание заявки о своем участии прислали и представители ряда зарубежных дипмиссий. Кстати, в отличие от журналистов дипломаты, пользуясь своим статусом, проходят в суд без очереди.

10.48 - В отличие от журналистов, приставов, прокурора, судьи и адвокатов, Алексей Навальный пользуется в суде неоспоримым преимуществом. В аквариуме он находится без маски.

Пока судьи нет, Навальный решил еще раз перечитать обвинительное заключение. Теперь пошептаться с ним подошел и адвокат Вадим Кобзев.

Высокий рост позволяет Навальному держаться обеими руками за перекладины, которые образуют открытую крышу стеклянного аквариума.

10.45 - Как минимум два дипломата приехали сегодня на суд - это представители Латвии и Эстонии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление на заседании Мосгорсуда представителей посольств иностранных государств является "политической акцией", и что "речь идет о грубом вмешательстве в наши внутренние дела".

10.43 - Навальный опять шепчется с адвокатом Михайловой. Оказывается, что умеет говорить очень тихо.

10.38 - В зале суда впервые воцарилась почти полная тишина. Слышен лишь шум кондиционера и редкие удары по клавишам пишущих журналистов.

10.35 - Навальный наконец присел на скамейку и попросил у адвокатов копию обвинительного заключения, чтобы еще раз его перечитать. Внимательно читает и даже ставит подписи на отдельных страницах.

10.30 - Навальный стоит в аквариуме и начал о чем-то шептаться с повернувшимся к нему адвокатом Ольгой Михайловой. Пока нет судьи, Навальный говорит, что у обвинения нет доказательств его вины и это "позор". Екатерина Фролова парировала, что это его субъективное мнение и как раз Навальный не предоставил никаких доказательств своей невиновности.

10.29 - Судья удалилась в совещательную комнату для решения вопроса об отводе.

10.28 - Прокурор Екатерина Фролова заявила, что в ходе предыдущего заседания не было зафиксировано нарушений, о которых говорят адвокаты и по которым можно сделать вывод о заинтересованности судьи в исходе по делу. Она попросила отказать в удовлетворении отвода судьи.

10.24 - Навальный сказал, что в прошлый раз орал из клетки потому, что якобы не знал, слышно его или нет. На самом деле слышно его прекрасно - зал небольшой. От Навального до судьи - метра три и столько же до журналистов. Навальный говорит о том, что съемка с суда якобы была роздана только федеральным каналам. На самом деле пресс-служба Мосгорсуда выкладывала их в открытом доступе, в том числе и в Telegram.

10.22 - Адвокаты апеллируют к Конституции России - о праве гражданина на защиту и беспристрастный суд (Напомним, что дело о клевете связано с негативными высказываниями Навального после ролика в котором участвовал ветеран Артёменко в поддержку поправок в Конституцию - прим. ред.)

10.18 - Навальный продолжает прогуливаться в аквариуме. Руки держит в карманах. До этого они были скрещены у него на груди.

10.14 - А еще защитникам не понравилось, то что их заранее не предупредили о том, что потерпевший (94-летний ветеран Игнат Артёменко - прим. ред.) и двое свидетелей будут выступать по видеоконференцсвязи. Адвокат Михайлова, оказывается, озаботилась тем, что показания давали два гражданина 1926 года рождения, и защитники не видели, чтобы рядом с ними находились врачи, которые бы следили за их здоровьем

10.05 - Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила ходатайство об отводе судьи. Навальный слушает адвоката стоя, перемещаясь из угла в угол в стеклянном аквариуме. Адвокаты ссылаются на то, что ему якобы не были предоставлены права на защиту. Защите не понравилось, то что суд вел протокольную съемку процесса и передал материалы журналистам. Адвокаты настаивали на запрете любой съемки.

10.03 - Судья предупредила Алексея Навального о недопустимости вызывающего поведения в суде, проявления неуважения к суду и свидетелям. В случае неподобающего поведения судья пообещала удалить Навального из зала суда.

10.00 - Заседание начинается.

9.59 - В зал прошли прокурор с охраной и адвокаты.

9.50 - На заседание приехали иностранные дипломаты.

9.30 - Журналисты проходят на заседание суда. Приняты повышенные меры безопасности. У сотрудников СМИ на входе изымают даже воду в пластиковых бутылках.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Предыдущее заседание в прошлую пятницу запомнилось хамством Навального в адрес ветерана Игната Артёменко и его родственников. На прямой вопрос судьи - признает ли Навальный свою вину, тот ответил, что не признает. В июне прошлого года Навальный назвал Артёменко и всех тех, кто снялся в ролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, "холуями" и "предателями".

Этот процесс мог бы закончиться не начавшись, если бы блогер просто попросил прощения у ветерана. Но он не стал этого делать - наоборот, продолжил оскорблять в суде пожилого человека, сразу назвав его "куклой". После того как ветерану, выступавшему по видеоконференцсвязи, стало плохо и с ним прервалась связь, Навальный заявил, что можно было "надеть китель с медалями на манекен". И вдогонку бросил, что, "может, ветерану заплатили за все это деньги". После чего уже продолжил оскорблять внука ветерана, Игоря Колесникова, который якобы "торгует дедом". В ответ на неприкрытое хамство блогера прокурор попросила удалить его из зала заседания.

Судья дала пять минут адвокатам, чтобы те "привели клиента в чувство". После короткого перерыва в заседании был объявлен перерыв на неделю. Удалось ли Навальному прийти в чувство за эти семь дней, мы узнаем сегодня.

Происшествия Правосудие Суд РГ-Видео

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