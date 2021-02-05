"Нацепили на него эти медали". Как Навальный хамил в адрес ветерана войны

Напомним, первое предварительное слушание по этому делу прошло еще 17 августа. Однако 24 августа все заседания были отложены из-за нашумевшей госпитализации блогера.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Москвы, Алексей Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете - то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

По версии следствия, Навальный 2 июня 2020 года на своих публичных персональных каналах в мессенджере Telegram и социальной сети Twitter, просмотр которых доступен неограниченному кругу лиц, перепостил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации.

Под роликом Навальный опубликовал высказывания, которые, как считает следствие, содержат негативную оценку и заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию. Таким образом, как отмечено в обвинительном заключении прокуратуры, своими действиями Алексей Навальный причинил моральный вред потерпевшему - Игнату Артеменко.

Игнат Сергеевич Артёменко. Фото: Фото из личного архива / RT

Кстати, как сообщил корреспонденту "РГ" представитель прокуратуры, уголовное дело о клевете возбудили по заявлению самого 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, он принял участие в судебном процессе, но по видеоконференцсвязи. Алексей Навальный присутствовал лично - для этого его доставили в Бабушкинский суд из СИЗО.

В ходе заседания судье пришлось неоднократно объявлять незапланированные перерывы. Так, сначала обвиняемый Навальный заявил о том, что якобы не знаком с материалами дела. Поэтому ему предоставили такую возможность. А затем суду пришлось прерваться после того, как во время дачи показаний по видеосвязи 94-летнему Артеменко стало плохо, и к нему вызвали "скорую".

Обвинительное заключение после первого перерыва зачитала прокурор Екатерина Фролова. По ее словам, Навальный распространил клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который выразил свою гражданскую позицию в видеоролике в поддержку изменений в Конституцию России. Гособвинитель, поддерживавшая представление ФСИН по Навальному в Мосгорсуде, перечислила оскорбления, которые допустил Навальный в адрес ветерана и других людей, снявшихся в ролике. Среди оскорблений, использованных Навальным, были такие недопустимые фразы, как "позор страны", "предатели", "люди без совести" и другие оскорбительные эпитеты.

На вопрос судьи, признает ли Навальный свою вину, тот заявил, что не признает. И вообще он якобы не знал до прихода полиции о существовании ветерана Артеменко, которого он назвал в суде "дедом", на которого "нацепили медали". Более того, в процессе заседания он вновь назвал снятый в поддержку Конституции ролик "холуйским", а показания ветерана просто высмеял.

"Вы знаете, поведение Навального вызывает вопросы, наверное, больше у психиатра, поскольку нормальные люди себя так вести не будут. Нормальный человек в этом случае перед ветераном должен был встать на колени и извиниться, однако он продолжает его оскорблять, то есть полностью не признает совершенное им оскорбление памяти русского народа в ВОВ", - процитировали по этому поводу адвоката Александра Зорина "Вести".

Между тем, сам Игнат Сергеевич Артеменко рассказал в суде, что участвовал в партизанском движении, воевал на Втором Белорусском фронте, получил ранение и после этого 39 лет служил в армии.

"В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины. Это очень меня огорчило", - заявил Артеменко. По его словам, после этого он был вынужден защищать свою честь. Ветеран потребовал, чтобы Навальный пришел на телевидение и публично извинился не только перед ним, но и перед остальными участниками ролика. В том числе перед актером Василием Лановым - ведь он, настоящий патриот своей родины, тоже участвовал в записи роликов.

Ветеран давал показания по видеоконференцсвязи с орденами на груди. После этого он попросил судью отключить видеосвязь, сославшись на плохое самочувствие.

Однако с самого начала трансляции из квартиры ветерана Навальному не давали покоя две женщины, которые мельком попали в кадр. Ему казалось, что они что-то подсказывают пожилому человеку. Оказалось, что одна из женщин - это дочь ветерана, которая ухаживает за отцом, а вторая - судья Бабушкинского суда. Как выяснилось, присутствие судьи перед началом видеоконференцсвязи требовали процессуальные нормы. Судья установила личность Артеменко, а также разъяснила ему процессуальные права.

После второго перерыва видеосвязь возобновилась, и суд заслушал одного из свидетелей обвинения, которым оказалась соседка ветерана - коренная москвичка 94-летняя Галина Маргулис. Она рассказала, что познакомилась с Игнатом Сергеевичем Артеменко еще в 1970-е годы в Совете ветеранов. "Я знаю, что его оболгали, хорошего человека, он живет в моем доме", - сообщила Маргулис суду.

Навальный, которому дали возможность задать вопросы свидетелю, начал зачем-то выпытывать у пожилой женщины, какая у нее пенсия.

"У меня пенсия ветерана труда", - ответила ему Галина Андреевна. Но Навальный все не унимался, пытаясь выудить точные цифры не только о пенсии Маргулис, но и Игната Артеменко.

"Не задавайте мне вопросы, которые ко мне не относятся", - осадила блогера пенсионерка.

Но тот все равно вставил циничную реплику, ради которой, видимо, и был задуман этот вопрос: "Почему вам платят так мало по сравнению с немецким солдатом?"

Орденская книжка к ордену Великой Отечественной войны Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

Лучше расскажите на какую "пенсию" вы живете, парировала женщина и пожелала блогеру больше не обижать пожилых и заслуженных людей.

После Галины Маргулис выступил 27-летний свидетель Владимир Акимов, который присутствовал на заседании суда. Он рассказал, что увидел 2-го или 3-го июня комментарий Навального в соцсети про "продажных холуев" и "предателей". По его словам, особенно задело и было обидно, что это относилось и к ветерану Игнату Артеменко. После этого он 11 июня написал заявление в СК, пояснив, что тем самым он проявил свою сознательную гражданскую позицию.

Навальный поинтересовался у свидетеля, не обидно ли ему было за дизайнера Артемия Лебедева или актера Ивана Охлобыстина, которые снялись в том же ролике, что и ветеран. Акимов пояснил, что ему за всех обидно, но остальные молодые и могут сами за себя постоять.

Третьим свидетелем выступила сиделка ветерана, которая ухаживает за ним уже четыре года. По ее словам, после того как полковник в отставке узнал про высказывания Навального, он всю ночь проплакал. Утром ветерану стало плохо, она позвонила внуку, который вызвал "скорую". Женщина рассказала, что полковник до сих пор переживает эту ситуацию и говорит, что честно защищал Родину. А еще сиделка рассказала, что плачет вместе с ветераном, когда он рассказывает ей про войну, которая отняла у него детство.

После этого на процессе выступил внук ветерана - Игорь Колесников. Он также подтвердил, что его деду стало плохо после оскорблений Навального, и "скорая" констатировала сердечный приступ. При этом Навальный сразу набросился на этого свидетеля. Вступил с ним в перепалку и заявил, что тот "торгует своим дедом". Судья предупредила подсудимого о том, что может удалить его из зала за оскорбительные высказывания. Колесников заявил, что возмущен заявлениями Навального про "торговлю". И пояснил, что дедушка ни в чем не нуждается, что за съемки в том видеоролике их семья ни копейки не получила и не собиралась этого делать.

Стоит отметить, что во время выступления свидетелей Навальный вел себя крайне несдержанно, постоянно повышал голос, пререкался с судьей, утверждал, что не верит тому, что свидетели высказывают свою личную позицию, защищая честь ветерана. А когда Колесников спросил блогера, почему тот просто не извинился перед ветераном. Навальный в ответ назвал Колесникова "ничтожеством". После этого прокурор попросила удалить Навального из зала. Судья дала пять минут адвокатам "на приведение клиента в чувство" и объявила короткий перерыв.

Сразу после перерыва прокурор Екатерина Фролова попросила отложить заседание на другую дату. Суд удовлетворил просьбу гособвинителя и назначил следующие слушания на 12 февраля.

Что известно об Игнате Сергеевиче Артеменко

Самое подлое, что после того, как сторонники Навального узнали о заявлении в клевете, направленные в правоохранительные органы, они не придумали ничего лучше, как вбросить слух о том, что Игнат Артеменко никакой не ветеран вовсе.

Военный билет Артёменко И.С. Фото: Фото из личного архива / RT

RT удалось выяснить историю этого человека. Игнат Сергеевич Артеменко родился 28 июня 1926 года в белорусской деревне Виляховка Быховского района Могилевской области. Там же его застала война.

По воспоминаниям ветерана, которые журналистам телеканала передали родные ветерана, радио в деревне не было. Известие о начале нацистской агрессии привезли в Виляховку комсомольцы, строившие в этом районе военные укрепления. Вскоре через деревню двинулись выходящие из окружения красноармейцы и наступающие гитлеровские части. Форсируя Днепр, советские военнослужащие часто были вынуждены оставлять на берегу оружие и боеприпасы, которые собирали местные подростки.

Спустя некоторое время в деревне был установлен нацистский оккупационный режим, назначены полицаи и староста. У местных жителей стали отбирать скот и продукты. В Беларуси тем временем ширилось партизанское движение.

Его участники появились в Виляховке весной 1942 года. Партизаны попросили Игната Артеменко передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Юноша просьбу выполнил, но вскоре его выдал гитлеровцам односельчанин. Полицаи схватили Артеменко и отвезли на допрос в комендатуру, затем отправили для дальнейших разбирательств в тюрьму. Однако по пути ему удалось сбежать и скрыться в лесу. Молодой человек поначалу прятался от нацистов и их пособников, но со временем стал наведываться в родную деревню. При этом он выполнял задания партизан, собирая информацию о перемещениях сил врага.

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

В 1943 году немецкие войска занялись организацией обороны на берегах Днепра. Жителей Виляховки выгнали из деревни. А Игнат Артеменко окончательно ушел в партизанский отряд. После проверки военной контрразведкой Смерш его определили в один из взводов созданного осенью 1943-го партизанского полка.

Это подтверждается записью в военном билете Игната Артеменко, в котором значится: "В партизанском отряде №810, Белорусский штаб партизанского движения, с 10.12.1943 г. по 28.02.1944 г., рядовой".

Более того, Игнат Артеменко лично участвовал в ряде боевых операций. В частности, в нападении на полицейский гарнизон в Новом Быхове и засаде на гитлеровский обоз. В феврале 1944 года отряд соединился с наступающими частями Красной армии. Партизаны призывного возраста сразу поступали на службу, а тех, кому еще не было 18 лет, отправили в военкоматы по месту жительства.

"Некоторых деятелей смущает тот факт, что у Артеменко нет медали "Партизану Великой Отечественной войны". Это совершенно пустые обвинения. Они не понимают, что это была за служба? Люди жили как в аду. В сложнейших бытовых условиях, впроголодь, постоянно опасаясь атак карателей. Конечно, командирам и комиссарам зачастую было совсем не до подробного учета. Поэтому многие партизаны остались без заслуженной награды. Тем не менее это нисколько не умаляет подвиг подростка, добровольно поднявшегося на защиту своей страны", - заявил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, абсолютным подтверждением достоверности слов Артеменко о его партизанском прошлом служит запись в военном билете.

Удостоверение инженера-майора Артёменко И.С. Фото: Из личного архива / RT

По словам Игната Артеменко, вернувшись в родную деревню, он помогал землякам обезвреживать оставленные нацистами мины. В конце 1944 года юношу призвали в ряды Красной армии. Из Беларуси его направили в находившийся в Литве стрелковый полк, где он прошел армейскую подготовку.

В феврале 1945-го он был направлен на 2-й Белорусский фронт, в 37-ю стрелковую гвардейскую дивизию. Судя по записи в военном билете, командиры оценили партизанский опыт Артеменко - определили его в войсковую разведку.

В апреле 1945 года, выполняя в составе группы разведчиков задание на берегах Одера, Артеменко попал под вражеский обстрел и получил два ранения - в позвоночник и в ногу. Его доставили сначала в медсанбат, а затем в госпиталь. Там Игната Сергеевича прооперировали, однако доставать осколки из позвоночника не рискнули.

Из госпиталя бойца выписали только осенью 1945 года и направили для прохождения службы в санитарно-эпидемиологический отряд. Затем он получил назначения на военные базы по ремонту тракторов и автомобилей.

Во время прохождения службы под Дрезденом Артеменко направили на офицерские курсы, после которых он получил звание младшего лейтенанта. Дальнейшую жизнь он связал со службой в военно-воздушных силах и уволился в запас в звании инженера-полковника только в 1982 году.

"Документы свидетельствуют о кристально чистой биографии Артеменко. 39 лет выслуги - это не шутки. А полученный им еще около 30 лет назад статус инвалида Великой Отечественной войны не оставляет никаких сомнений в том, что ухудшение его здоровья было связано с последствиями ранения или болезни в годы ВОВ", - отметил историк Кнутов.

Кстати, на портале "Подвиг народа", созданном по инициативе Минобороны РФ в 2010 году, можно найти данные о полученных Игнатом Артеменко наградах. Среди них медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и Орден Отечественной войны II степени. Это лишний раз подтверждает, что Игнатенко точно был участником партизанского движения.