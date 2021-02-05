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05.02.2021 18:41
Рубрика: Происшествия

Суд по клевете Навального в адрес ветерана отложили на неделю

Текст: Иван Егоров
В Бабушкинском суде Москвы продолжается допрос свидетелей по делу о клевете Алексея Навального в адрес 94-летнего ветерана Игната Артеменко.
Фото: Cкриншот RT на русском / youtube Фото: Cкриншот RT на русском / youtube
Фото: Cкриншот RT на русском / youtube

Третьим свидетелем в пятницу выступила сиделка ветерана, которая ухаживает за ним уже четыре года. По ее словам, после того как полковник (Артеменко - полковник в отставке, - прим. "РГ") узнал про высказывания Навального, он всю ночь проплакал. Утром ветерану стало плохо, она позвонила внуку, который вызвал "скорую". Женщина рассказала, что полковник до сих пор переживает эту ситуацию и говорит, что честно защищал Родину. А еще сиделка рассказала, что плачет вместе с ветераном, когда он рассказывает ей про войну, которая отобрала у него детство.

Фото: RT
Свидетель в суде рассказал, почему написал заявление на Навального в СК

После этого на процессе выступил внук ветерана - Игорь Колесников. Он также подтвердил, что его деду стало плохо после оскорблений Навального и "скорая" констатировала сердечный приступ.

При этом Навальный сразу набросился на этого свидетеля. Вступил с ним в перепалку и заявил, что тот "торгует своим дедом". Судья предупредила подсудимого о том, что может удалить его из зала за оскорбительные высказывания. Колесников заявил, что возмущен заявлениями Навального про "торговлю". И пояснил, что дедушка ни в чем не нуждается, что за съемки в том видеоролике их семья ни копейки не получила и не собиралась этого делать.

В свою очередь Колесников спросил блогера, почему тот просто не извинился перед ветераном. Навальный в ответ назвал Колесникова "ничтожеством". После этого прокурор попросила удалить Навального из зала. Судья дала пять минут адвокатам "на приведение клиента в чувство" и объявила короткий перерыв.

Сразу после перерыва прокурор Екатерина Фролова попросила отложить заседание на другую дату. Суд удовлетворил просьбу гособвинителя и назначил следующие слушания на 12 февраля.

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