Суд по клевете Навального в адрес ветерана отложили на неделю

Третьим свидетелем в пятницу выступила сиделка ветерана, которая ухаживает за ним уже четыре года. По ее словам, после того как полковник (Артеменко - полковник в отставке, - прим. "РГ") узнал про высказывания Навального, он всю ночь проплакал. Утром ветерану стало плохо, она позвонила внуку, который вызвал "скорую". Женщина рассказала, что полковник до сих пор переживает эту ситуацию и говорит, что честно защищал Родину. А еще сиделка рассказала, что плачет вместе с ветераном, когда он рассказывает ей про войну, которая отобрала у него детство.

После этого на процессе выступил внук ветерана - Игорь Колесников. Он также подтвердил, что его деду стало плохо после оскорблений Навального и "скорая" констатировала сердечный приступ.

При этом Навальный сразу набросился на этого свидетеля. Вступил с ним в перепалку и заявил, что тот "торгует своим дедом". Судья предупредила подсудимого о том, что может удалить его из зала за оскорбительные высказывания. Колесников заявил, что возмущен заявлениями Навального про "торговлю". И пояснил, что дедушка ни в чем не нуждается, что за съемки в том видеоролике их семья ни копейки не получила и не собиралась этого делать.

В свою очередь Колесников спросил блогера, почему тот просто не извинился перед ветераном. Навальный в ответ назвал Колесникова "ничтожеством". После этого прокурор попросила удалить Навального из зала. Судья дала пять минут адвокатам "на приведение клиента в чувство" и объявила короткий перерыв.

Сразу после перерыва прокурор Екатерина Фролова попросила отложить заседание на другую дату. Суд удовлетворил просьбу гособвинителя и назначил следующие слушания на 12 февраля.