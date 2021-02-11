Владимир Игнатьевич, как чувствует себя Игнат Сергеевич?

Владимир Артеменко: Отец восстанавливается после суда. Не все просто ему далось, хотелось бы, чтобы таких эксцессов в его жизни было как можно меньше. Но что есть, то есть.

Есть ли у него силы для следующих заседаний, продолжит ли он бороться за справедливость?

Владимир Артеменко: Отец прожил долгую жизнь и всегда верил, что российский суд, наше государство, наши законы и наша Конституция его защитят и поддержат. Как и все здравомыслящие люди кругом. Есть какие-то вещи, которые нельзя переступать никому. Например, память. Она хранит все самое дорогое, что есть в жизни.

Что отец рассказывал вам о войне?

Владимир Артеменко: Он, как многие наши ветераны, рассказывал нам с сестрой о войне очень скупо. Узнавали мы все от его друзей, которые с ним воевали и в партизанском отряде, и в действующей Красной армии. Тогда они еще были живы. Разговоры обычно заводили мы, он только кивал головой, подтверждал что-то, если начинали спрашивать. Все мы слышали от людей, о себе отец говорил мало. Человек высокой скромности, честности и порядочности. Вообще, и он, и мама - люди теплые. Никогда я в детстве не слышал от них плохих и громких слов, никогда не видел отца выпившим. Все делали вместе. Папа любил посиделки на кухне: выключали свет, а в ванной горело окошко, и начинались задушевные разговоры, истории…

В партизанский отряд попал совсем мальчишкой, но совершал взрослые и, можно сказать, героические поступки. Только что РВИО опубликовало его биографию. И вот читаем: "Весной 1942 года (не было 16 лет. - Прим. ред.) Игнат Артеменко начал помогать партизанам, собирая и храня по их просьбе в своем огороде оружие. Осенью того же года был доставлен на допрос в немецкую комендатуру, в ходе которого не сообщил никаких сведений и не выдал партизан. Совершил побег от конвойного, вернулся домой и затем ушел в лес, где находился несколько месяцев..."

Владимир Артеменко: Когда убежал от конвойного, понимал, что ведут в тюрьму, ему ничего не оставалось делать, и, когда конвоиры отвлеклись, он махнул через футбольное поле…

Можете представить себе картину: навстречу Навальному и его фанатам идет Бессмертный полк…

Вы присутствовали на суде?

Владимир Артеменко: Нет, не был. Поддерживал отца дома. Дело в том, что показания, которые я дал раньше, были не по сути слушаний. Его назвали предателем, потом говорили, что он лжеветеран. Это опровергнуть могут только архивные данные министерства обороны из его личного дела.

Какое впечатление на вас произвело выступление Навального на пятничном заседании в Бабушкинском суде?

Владимир Артеменко: Мы увидели, что он по ту сторону всего, что можно назвать порядочностью и честностью. Вообще, за гранью добра и зла. Как можно было, понимая, что перед тобой человек, который годится в деды, говорить такие вещи! Отец все слышал! Просто подло и мерзко.

Можете представить себе картину: навстречу Навальному и его фанатам идет Бессмертный полк…

Владимир Артеменко: Но эти две силы уже сталкивались: помните, сторонники Навального пытались опорочить "Бессмертный полк", размещали в рядах виртуального шествия фото нацистов, коллаборационистов… Это их лицо: нет ничего святого, даже памяти, даже героев…

И вот еще что. Это не просто борьба одного человека против клеветы, а всех нормальных людей, которые хотят гордиться своими предками, против ненормальных. Но не отец должен защищаться, а государство должно его защитить.

Правда, что вашей семье угрожают?

Владимир Артеменко: Мне лично никто не угрожал, а вот моему племяннику - да, были угрозы через соцсети. Разузнали, где он живет и номера машины тоже… Но это нарушение закона. Не знаю, почему так спокойно к этому относятся наши правоохранительные органы. Зная, какой общественный резонанс у этого суда, они должны бы охранять его.

Семья переживает из-за всего этого. Мы дружные, всегда помогаем друг другу. Могу пообещать, что встанем стеной и никого в обиду не дадим.

Кстати

"Игнат Сергеевич Артеменко родился 28 июня 1926 года (Согласно Личному листку по учету партизанских кадров - 1928 г.р.) в с. Виляховка (Белорусская ССР, Могилевская обл., Быховский р-н). Войну встретил 14-летним подростком на малой родине, работая в колхозе им. Буденного. Расхождение информации по году рождения, предположительно, объясняется тем, что он приписал себе два лишних года, чтобы официально получить возможность участвовать в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Весной 1942 года Игнат Артеменко начал помогать партизанам, собирая и храня по их просьбе в своем огороде оружие", - сказано в биографии фронтовика, опубликованной РВИО на основе архивов Минобороны России.