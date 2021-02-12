Лавров назвал "королевством кривых зеркал" заявления Евросоюза

Заявления ЕС о том, что Россия взяла курс на самоизоляцию от Европы, - это "королевство кривых зеркал". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возвращаясь к тому, что мы разочаровали Евросоюз, что мы не оправдали ожиданий и что мы отдаляемся от Европы, взяв осознанный курс на самоизоляцию от Европы, - это просто королевство кривых зеркал​​​. Все проблемы между нами и Евросоюзом начались очень давно. Они испытывали наше терпение, добрую волю", - сказал Лавров в эфире YouTube-канала.

Он также напомнил, что в 2004 году, когда Прибалтика и некоторые другие страны Восточной Европы вошли в состав ЕС, Москва задала Брюсселю вопрос: "Вы уверены, что они уже созрели для того, чтобы быть ответственными членами вашего такого прогрессивного объединения?". На что в ЕС отвечали, что как только обозначенные государства войдут в состав блока и НАТО, у них пропадут фобии "из исторического прошлого в Советском Союзе" и они "успокоятся". "Произошло все наоборот - они стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции", - сказал Лавров.

Ранее министр также заявил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики​​​. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Москва по-прежнему настроена на развитие отношений с Евросоюзом, однако если в Брюсселе будут настроены на их прекращение, то РФ будет к этому готова. Сама же Россия инициатором разрыва не будет, отметил пресс-секретарь.