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Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака

Новости
    12.02.2021, 10:51
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/chickcorea Фото: facebook.com/chickcorea
Фото: facebook.com/chickcorea

Одна из главных легенд джаза, американский пианист и композитор, лауреат двух десятков премий "Грэмми" Чик Кориа скончался 9 февраля во Флориде на 80-м году жизни.

Информация об этом появилась минувшей ночью в его официальном Facebook.

Уточнено, что причиной смерти артиста стала редкая форма рака, которую диагностировали ему совсем недавно.

Армандо Энтони Кориа родился в 1941 году в Массачусетсе в семье итальянских иммигрантов и первые музыкальные уроки получил от отца - трубача в диксиленде.

Профессиональную карьеру начал на заре 60-х - в группах латиноамериканской эстрады. В 1968-1970-м был пианистом в коллективе Майлза Дэвиса, где играл с Херби Хэнкоком и Джоном Маклафлином. В 70-м собрал свое трио, но отчего-то не преуспел с ним. Зато преуспел двумя годами позже с проектом Return to Forever. В частности, в 73-м записав с соратниками свою первую по-настоящему знаковую композицию - Spain (альбом Light as a Father).

Уже в 80-е впервые приехал с гастролями в СССР.

Написал музыку к ряду документальных фильмов и к триллеру Абеля Феррары по новелле Элмора Леонарда "Котяра" (Cat Chaser, 1989).

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