Марио Драги объявил о формировании нового правительства

Как ожидалось, в состав правительства под руководством 73-летнего профессора Драги вошли не только технократы, но и представители партий, ранее находившихся по разные стороны политических баррикад. Только при участии последних Драги сможет рассчитывать на широкое парламентское большинство и добиться проведения давно назревших реформ.

Полный список министров пока официально не оглашен, но известно, что некоторым членам бывшего кабмина удалось сохранить свои портфели. К их числу, в частности, относятся министры иностранных и внутренних дел Луиджи Ди Майо и Лучия Ламорджезе, а также главы минкульта Дарио Франческини и минздрава Роберто Сперанца.

Новоиспеченные премьер и министры присягнут на верность Италии в субботу в полдень по местному времени.