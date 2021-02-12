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12.02.2021 15:22
Рубрика: Легковые авто

Mazda объявила цену на обновленный CX-9 для России

Текст: Константин Руссов
В августе 2019 года Mazda обновила флагманскую модель - кроссовер CX-9, который получил пересмотренный список опций. С традиционной задержкой в полгода CX-9 добрался до нашей страны.
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Внешность CX-9 пересмотрели за счёт решётки радиатора с хитрым трёхмерным узором, 20-дюймовых колёсных дисков и увеличенных патрубков выхлопной системы.

Фото: Пресс-служба Mazda
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В салоне появились новые сиденья, беспроводная зарядка, изменились декор и варианты отделки, но главное - мультимедиа: теперь во всех версиях устанавливается новый комплекс с тачскрином 10.25 дюйма, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.

Во всех четырёх комплектациях для модели доступны системы адаптивного круиз-контроля, мониторинга мертвых зон, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из полосы, контроля усталости водителя, предупреждения о приближении автомобиля сбоку, автоматического экстренного торможения с возможностью обнаружения пешеходов AEB.

Двигатель остался прежним: 231-сильный 2.5 Skyactive-G, работающий в паре с 6-диапазонным "автоматом". Привод - полный.

Заказы на обновлённый Mazda CX-9 начнут принимать с 15 февраля. Цена - от 3 703 000 рублей за топовую версию Executive. Дореформенный автомобиль в аналогичном исполнении можно купить за 3 688 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda