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12.02.2021 13:58
Рубрика: Авто

Минпромторг: Ситуация с чипами для автопрома сбалансируется за 4-5 месяцев

Текст: Светлана Ментюкова
Дефицит с поставками чипов для автомобильной микроэлектроники удастся преодолеть лишь за несколько месяцев. Об этом "РГ" сообщили в Минпромторге. "В настоящее время критической ситуации в части автоэлектроники не наблюдается. С учетом времени жизненного цикла поставок компонентов вероятно рынок сбалансируется в течение 4-5 месяцев", - отметили в пресс-службе Минпромторга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что ряд автоконцернов - Ford, Honda, Nissan, Subaru - планирует сократить производство из-за того, что столкнулись с проблемой поставки микросхем. Как пояснили "РГ" в Ассоциации "Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики", производственные мощности чипов расположены на территории материкового Китая, Тайваня, в Индонезии, в Сингапуре, в Германии и в Италии. В этих странах российские производители модулей автомобильной электроники размещают заказы.

"В связи с началом пандемии спрос на автомобили резко сократился в апреле-мае 2020 года, поэтому производителям автомобилей пришлось снизить заказы комплектующих, а производители комплектующих в свою очередь снизили до минимума или отказались от заказов электронных компонентов, в том числе чипов. Разрыв в производственной цепочке коснулся не только автоэлектроники, а также остальных промышленных отраслей", - рассказали в JATO Dynamics.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Регионам поручили увеличить количество пунктов техосмотра

С началом ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией, по словам участников рынка, продажи автомобилей начали быстро восстанавливаться за счет отложенного спроса. Производственные мощности автогигантов начали выходить на плановый уровень работы, в связи с чем увеличилась потребность в комплектующих и компонентах. "Подобная ситуация возникла во всех производственных отраслях, например при производстве бытовой техники также нужны чипы, однако чипы, используемые в автомобилях, отвечают более высоким требованиям к надежности, устойчивости к вибрации так далее. Они определяют контроль работы двигателей внутреннего сгорания, трансмиссии, кузовной электроники и других систем, без которых в работе современного автомобиля не обойтись", - рассказывает директор Ассоциации "Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики" Дмитрий Батаков.

Подорожание, отмечает Батаков, произошло по всей цепочке, в связи с тем, что объемы складских запасов были перераспределены по различным вендорам и регионам. "Чипы не кончились, их можно найти, но уже с некоторыми дополнительными усилиями. Если раньше была запланирована массовая отлаженная поставка из точки А в точку B по заранее согласованной стоимости, то сейчас есть возможность приобрести чипы в другом регионе и по более высокой цене", - поясняет он.

Опрошенные "РГ" участники рынка сообщили, что чипы найти можно, но по более высокой цене и через посредников. "Обстоятельства носят временный характер, так как производственные мощности компонент в масштабах мира не изменились, и в ближайшее время выйдут на плановые мощности", - уверен Дмитрий Батаков.