Набиуллина оценила необходимость льготной ипотеки под 6,5%

Действующая программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть постепенно свернута, но при этом в ряде регионов льготные ипотечные программы стоит сохранить. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас должны быть системные программы по льготной ипотеке, на мой взгляд, должны быть и программы по поддержке ипотеки в ряде регионов, где в целом низкие объемы строительства. Должна быть программа, как есть сейчас, для поддержки отдельных групп населения, особенно, например, молодых семей с детьми", - считает Набиуллина.

Глава ЦБ еще раз подтвердила, что льготная ипотека помогла поддержать в кризис и застройщиков, и заемщиков. Однако во многих российских регионах предложение жилья не успевало за спросом, что вылилось в резкий рост цен на жилье. "К январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был вот съеден с повышением цен на жилье", - сказала Набиуллина.

Ипотечное кредитование в России быстро растет на фоне действия программы льготной ипотеки под 6,5%, продленной до июля 2021 года. В рамках программы, запущенной весной для поддержки застройщиков и граждан, можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

Накануне глава корпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что программу льготной ипотеки нужно продлевать и после июля 2021 года, но с изменениями. По его мнению, программа должна быть прекращена в тех регионах, где особенно сильно выросли цены на жилье. Эффект от программы нивелируется, когда цены на жилье растут более чем на 19%, сказал Мутко.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что льготная ипотека может быть продлена после июля 2021 года в регионах страны, где не хватает возможностей по строительству нового жилья.