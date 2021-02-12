Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян

В 2020 году вырос показатель долговой нагрузки населения, в 2021 году эта тенденция, скорее всего, сохранится. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается показателя долговой нагрузки, в целом, если мерить задолженность населения к доходам населения, то в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас задолженность населения, розничные кредиты, достаточно быстро росли, прежде всего, благодаря ипотеке, и росли быстрее доходов, хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше. Поэтому, естественно, показатель долговой нагрузки чуть вырос", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты".

По ее мнению, указанная тенденция - кредитование будет расти быстрее доходов населения - продлится и в 2021 году. "И во многом такое кредитование будет поддерживать экономический рост", - считает Набиуллина.

Как ранее писала "Российская газета", среднестатистический российский заемщик во время пандемии стал брать больше денег в долг у банков. Средний чек потребительского кредита, по данным бюро кредитных историй, увеличился в 2020 году по сравнению с доковидным 2019 годом более чем на 40%.