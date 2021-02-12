Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на уличных акциях в РФ

Российские спецслужбы постоянно получают сигналы о планах террористов, накоплен огромный опыт, и страна достаточно надежно защищена от этого. Так директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения источников в правоохранительных органах о том, что террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) нацелила сторонников "на совершение преступлений в местах проведения массовых уличных акций в различных городах России".

"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - сказал журналистам глава СВР.

Напомним, ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что террористы из запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для совершения преступлений в местах проведения массовых уличных акций в различных российских городах. Сообщалось также, что для этого лидеры террористических формирований готовят наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, которые либо имеют российское происхождение, либо были завербованы в граничащих с Россией странах.