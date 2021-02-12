NYT: Заразившегося коронавирусом Трампа хотели подключить к ИВЛ

Президента США Дональда Трампа, попавшего в больницу второго октября с коронавирусной инфекцией, хотели подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В статье подчеркивается, что состояние американского лидера было крайне тяжелым, о чем свидетельствует уровень кислорода в крови - этот показатель у Трампа опустился ниже 90 процентов. Тогда же лечащий врач президента Шон Конли заявил, что главе государства дали дексаметазон, который обычно используется в критических случаях. Трампу также были прописаны цинк, витамин D и противовирусные препараты.

Некоторые журналисты утверждали, что хозяину Белого дома ввели "коктейль из антител", после чего состояние политика значительно улучшилось. И уже через три дня он покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.