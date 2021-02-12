Обвинение завершило выступление на процессе по импичменту Трампа

Обвинители завершили изложение дела на процессе по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу. Политику вменяют статью "Подстрекательство к мятежу". Обвинение представляло доводы два дня, обосновывая теорию о том, что Трамп подстрекал к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия.

Главный обвинитель, член палаты представителей Джейми Раскин убежден, что если Трампу не объявить импичмент сейчас, то он может снова попытаться призвать к насилию, пишет РИА Новости. Импичмент бывшему хозяину Белого дома предлагается вынести задним числом, чтобы в будущем лишить его возможности баллотироваться на пост президента.

Теперь у защиты будет около 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против обвинений. Далее запланированы вопросы сенаторов, возможный допрос свидетелей и голосование.

Напомним, на этой неделе сенат США признал конституционным процесс импичмента Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования. За выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против, давая понять, что намерены добиться оправдания своего однопартийца. Для того чтобы вынести экс-президенту импичмент, необходимо 67 голосов в сенате. Сам Трамп не планирует выступать на процессе.