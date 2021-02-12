Около 20% санаториев РФ внедрили программы постковидной реабилитации

Специальные программы реабилитации, для перенесших коронавирусную инфекцию, предлагает каждый пятый российский санаторий. Такие данные приводит Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценке АОТ, уже около 20% санаториев России внедрили программы реабилитации для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Такие оздоровительные курсы предлагают здравницы во многих регионах России. Например, в Крыму программы восстановления после коронавируса разработали более 40 санаториев, еще 10 здравниц работают в этом направлении", - говорится в сообщении.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, слова которого приводятся в сообщении, стоимость таких программ, разработанных совместно с научно-исследовательскими институтами, составляет в среднем 3,5 тыс. рублей в сутки на одного отдыхающего. Большинство реабилитационных программ рассчитаны на 14 дней.

"В основе программ по реабилитации после COVID-19, как правило, лежат базовые стандарты санаторно-курортного лечения болезней органов дыхания. Они подразумевают соблюдение диеты, режима и назначение лечения. Это могут быть аппаратные методы лечения, физиотерапия, свето-, фито- и ароматерапия, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, бальнеология", - уточняют в АТОР.

В сообщении отмечается, что по наблюдению специалистов санаторно-курортной сферы, чаще всего люди, переболевшие коронавирусом, испытывают одышку при ходьбе и слабость, жалуются на быструю утомляемость, бессонницу и потливость, боли в суставах и онемение рук и ног.

Как ранее сообщала "РГ", имеющиеся в России санаторные мощности позволяют оздоровить 9,5 млн человек в год.