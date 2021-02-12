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12 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 12 февраля 2021 года № 15-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Дата подписания 12 февраля 2021 г.
Опубликован 12 февраля 2021 г.
Вступает в силу 12 февраля 2021 г., 13 февраля 2021 г., 16 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"2) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, случаев организованной перевозки обучающихся, а также случаев оказания услуг по перевозке участников физкультурных и спортивных мероприятий к месту проведения таких мероприятий и обратно;";

2) в пунктах 10.1, 10.4 слова "50 процентов" заменить словами "75 процентов";

3) в пункте 10.3 слова "50 процентов" заменить словами "75 процентов";

4) подпункт 2.2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"2.2) в сфере публичного показа или проката кино- и видеофильмов обеспечить заполняемость кинотеатров (кинозалов) не более 75 процентов от общего количества мест при условии соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в кинотеатрах";".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступает в силу с 13 февраля 2021 года, подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 16 февраля 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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