Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы

Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке в феврале 2021 года снизились до минимальных за последние несколько лет значений. Статистику приводит ФГУП "Нацрыбресурсы".

Согласно статистике, килограмм минтая у производителей подешевел более чем в полтора раза - до 65 рублей против 102 рублей в феврале 2020 года. При этом в центральной части страны рыба подешевела до 85 рублей, вернувшись на уровень трехлетней давности, отмечает РБК.

В январе заместитель министра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил о проблемах со сбытом рыбной продукции. Причиной стали ограничения, введенные со стороны Китая.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, вылов минтая на 18 января 2021 года в Дальневосточном бассейне составил 107,9 тысячи тонн.