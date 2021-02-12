Песков заявил об искажении смысла слов Лаврова про ЕС

Смысл заявлений главы МИД Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом искажен. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва хочет развивать отношения с Евросоюзом, но готова к худшему - рестрикциям и другим недружественным проявлениям.

"СМИ этот ставший сенсационным заголовок подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого - мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да - мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему", - пояснил Песков.

Об этом и говорил Лавров. "А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", - сказал пресс-секретарь президента.

"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - заявил Песков.

Надо быть готовыми к рестрикциям, ограничениям и другим недружественным проявлениям. "Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных, стратегических областях, и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. На случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место", - уточнил пресс-секретарь президента.

Песков вспомнил недавние дискуссии в Европарламенте. "Там есть голоса, которые, наверное, можно только с оторопью слушать, но есть и трезвые голоса. Поэтому, какая точка зрения там возобладает, пока трудно сказать", - заключил он.