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12.02.2021 13:47
Рубрика: Власть

Песков заявил об отменном здоровье Путина

Текст: Кира Латухина

Прививки помогают президенту сохранить свое отменное здоровье, но информация о том, что Владимир Путин якобы собирается вакцинироваться от коронавируса ближе к осени, неверна. Об этом, отвечая на вопросы по встрече президента с главными редакторами, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Про намерение Путина сделать прививку к осени, о котором написало издание "Коммерсант" в заметке про эту встречу, изложено неправильно, объяснил Песков. "Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях", - уточнил он. "Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение и сделает себе прививку", - напомнил пресс-секретарь президента.

А вот отсылки к прививочному календарю соответствуют действительности. По словам Пескова, Путин ссылался на целый комплекс прививок, которые врачи рекомендуют делать. Это грипп и пневмококк. И хотя прививку от гриппа в основном делают в начале осени, эпидемиологи считают, что коронавирус меняет гриппозные волны. А вакцину от пневмококка делают круглый год. Поэтому президент и говорил про этот график. Речь о том, что врачи рекомендуют делать много прививок, но их нельзя делать в куче, надо разносить по времени, объяснил пресс-секретарь президента.

"У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье, как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье", - заключил Песков.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Прививки и вакцинация Вакцинация от коронавируса

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