Принято обращение участников VI Всебелорусского народного собрания

VI Всебелорусское народное собрание постановило одобрить основные положения Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель - обеспечение стабильности и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека, сообщает БЕЛТА.

Текст резолюции перед делегатами и участниками форума зачитал председатель редакционной комиссии Валерий Мицкевич. Затем состоялось голосование.

VI Всебелорусское народное собрание постановило признать ВНС высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса, созданием Конституционной комиссии, в состав которой войдут представителя государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Комиссия в 2021 году разработает предложения по изменению Конституции для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдума, перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усиления роли политических партий в жизни страны.