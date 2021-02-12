В мире
12.02.2021 15:05
Текст: Юлия Васильева

Принято обращение участников VI Всебелорусского народного собрания

Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
president.gov.by

VI Всебелорусское народное собрание постановило одобрить основные положения Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель - обеспечение стабильности и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека, сообщает БЕЛТА.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко поручил провести Всебелорусское собрание на самом высоком уровне

Текст резолюции перед делегатами и участниками форума зачитал председатель редакционной комиссии Валерий Мицкевич. Затем состоялось голосование.

VI Всебелорусское народное собрание постановило признать ВНС высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса, созданием Конституционной комиссии, в состав которой войдут представителя государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Комиссия в 2021 году разработает предложения по изменению Конституции для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдума, перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усиления роли политических партий в жизни страны.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»