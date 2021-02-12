Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин принимал участие в этом международном форуме в 2007 году. Его выступление было посвящено критике однополярного мира и вызвало широкий резонанс.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году было принято решение перенести мероприятие на более поздний срок. Позднее стало известно, что конференция пройдет в формате онлайн.

Известно, что 19 февраля к участникам обратится президент США Джо Байден. Кроме того, запланированы выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. О возможном участии канцлера Германии Ангелы Меркель пока не сообщается.