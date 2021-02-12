Редкий ВАЗ-2112 "Тарзан" выставили на продажу за 1,2 млн рублей

На сайте "Авито" появилось объявление о продаже ВАЗ-2112 "Тарзан". По некоторым данным, таких полноприводных хэтчбеков было изготовлено лишь два экземпляра.

Редкая Lada оценивается в 1 200 000 рублей. Как пишет продавец, в автомобиле 2001 года выпуска проведён ремонт ходовой части и рулевого управления. "Двенашка" оборудована кондиционером, центральным замком, полным электропакетом, различными обогревами, автозапуском, качественной шумоизоляцией, аудиосистемой и другим.

Помимо этого, владелец реализовал управление понижающей передачей, блокировкой межосевого дифференциала и отключением заднего привода на электрические кнопки.

Судя по истории машины, у ВАЗ-2112 "Тарзан" скрученный пробег. Известно, что в мае 2016 года во время прохождения технического обслуживания на одометре было зафиксировано 150 000 км. При продаже в августе того же года была указана цифра 100 000 км. Теперь же заявляется о пробеге в 42 000 км.

ВАЗ-2112 оснащается полноприводной трансмиссией от ВАЗ-2121 (ныне Lada Niva Legend), оригинальной рамой, независимой подвеской, дисковыми тормозами по кругу, бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. Снаружи модель отличает высокий дорожный просвет, "кенгурятник", пороги и расширители арок.

Семейство автомобилей "Тарзан" по мелкосерийной технологии выпускала тольяттинская фирма "Лада-Консул". Кузова заимствовались также от ВАЗ-2111, ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.