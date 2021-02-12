Апелляция признала законным приговор осужденному в Брянске за работу на ЦРУ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданину России Юрию Ещенко, осужденному на 13 лет колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно картотеке Брянского облсуда, приговор был обжалован самим осужденным. В ноябре прошлого года Брянский областной суд признал Юрия Ещенко виновным в государственной измене.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что Ещенко, "работая в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК".

По данным следствия, в 2015-2017 годах Ещенко "целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте", а "в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ США". В итоге летом 2019 года Ещенко задержали сотрудники ФСБ при попытке передать иностранной спецслужбе секретные сведения.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что в суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.