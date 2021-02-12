К уборке снега в Москве привлекли 60 тысяч рабочих

12 февраля в Москве с начала суток выпало до 6 см снега, в уборке города задействованы 13,5 тыс. единиц техники и 60 тыс. рабочих, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 см снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - отметил он.

По словам Бирюкова, в 05:00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"Следующее подметание запланировано на 10:00, просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн", - подчеркнул заммэра.

Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.