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12.02.2021 09:54
Рубрика: Общество

К уборке снега в Москве привлекли 60 тысяч рабочих

Текст: Ирина Огилько

12 февраля в Москве с начала суток выпало до 6 см снега, в уборке города задействованы 13,5 тыс. единиц техники и 60 тыс. рабочих, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 см снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - отметил он.

По словам Бирюкова, в 05:00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"Следующее подметание запланировано на 10:00, просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн", - подчеркнул заммэра.

Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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