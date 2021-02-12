Омбудсмен рассказала о матери, бросившей детей в лесу

Женщина, бросившая троих своих детей замерзать в лесу в столице, жила в Московской области. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

В Московской области многодетная семья проживала с 9 января. И за все это время она ни разу не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. Данные о семье продолжают собирать. "Для нас сейчас самое главное - это здоровье детей", - заключила Ксения Мишонова.

Ранее сообщалось, что женщина бросила троих своих детей раздетыми в лесу в Новой Москве. По всей видимости, она привезла их с территории соседнего региона. Следователи квалифицировали это как попытку убийства: стоял 15-градусный мороз. Ребят спасло то, что их заметил очевидец.

Дети госпитализированы, один из них, по данным агентства, находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. У всех троих - обморожение разных степеней. Женщина тоже госпитализирована, изучается ее психическое здоровье.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, также прокомментировала этот чудовищный случай:

- С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть... Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми. Мы проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников.