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12.02.2021 14:31
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения автомобиля на рельсы в Подмосковье

Текст: Владислав Куликов

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту не совсем обычного ДТП, произошедшего 12 февраля в Подмосковье.

Фото: Прокуратура Челябинской области
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Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП), водитель легковой машины не справился с управлением и упал с эстакады на железнодорожные пути. Инцидент, по словам представителя ММТП Екатерины Коротковой, произошел в 11:15 по московскому времени в районе остановочного пункта "Фроловское".

В результате происшествия пострадавших нет. Но произошло повреждение контактной электросети, движение поездов было временно приостановлено.

Северный транспортный прокурор Александр Абрамов проводит проверку по данному факту, он выехал на место происшествия. Причина ДТП устанавливается. Ранее сообщалось, что из-за аварии задерживаются 10 пригородных электричек, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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