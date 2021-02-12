Семь работников Калининской АЭС вошли в число лучших инженеров России

Жюри XXI Всероссийского конкурса "Инженер года - 2020" объявило имена лауреатов престижной национальной премии. Конкурс, организованный Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений, традиционно проводился в двух версиях: "Инженерное искусство молодых" и "Профессиональные инженеры".

По результатам обоих туров конкурса по версии "Профессиональные инженеры" звание Лауреата (высшая награда конкурса) присвоено ведущему инженеру турбинного цеха №2 Антону Пискареву и начальнику смены реакторного цеха №2 Дмитрию Седову. По версии "Инженерное искусство молодых" победителями стали инженер-технолог отдела по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) Анна Сурикова и старший оператор реакторного цеха №1 Иван Соловьев.

По результатам I тура звание "Профессиональный инженер России" с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено ведущему инженеру по эксплуатации реакторного цеха №1 Денису Слепневу и инженеру-конструктору ОППР Алене Гусевой. По версии "Инженерное искусство молодых" дипломами "Победитель первого тура Всероссийского конкурса "Инженер года" награждается инженер-конструктор ОППР Илья Шевцов.

"Работники КАЭС ежегодно подтверждают высокий профессионализм и заинтересованность в развитии предприятия и атомной отрасли в целом, участвуя и побеждая в традиционном Всероссийском конкурсе "Инженер года". За последние 11 лет свои достижения на уровне общероссийского инженерного сообщества продемонстрировали 77 атомщиков, 22 из которых стали лауреатами конкурса", - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.