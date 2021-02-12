СК попросил суд арестовать двух участников секты "Свидетели Иеговы"

Следователи СК направили в суд ходатайство об аресте двух членов секты "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в России) за участие в экстремистском объединении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Ранее в Главном управлении СК РФ по Москве сообщили, что в столице задержан ряд организаторов и участников движения "Свидетели Иеговы", следователи совместно с сотрудниками МВД России, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии провели обыски по 16 адресам проживания участников организации в столице.

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", признанного решением Верховного Суда РФ экстремистской организацией, - рассказали в столичном управлении Следственного комитете. - По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Кроме того, организаторы проводили и онлайн собрания по видеосвязи".