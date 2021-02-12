Снегопад привел к 10-балльным пробкам в Москве

Пробки на московских дорогах к вечеру пятницы достигли максимальных 10 баллов, сообщили в столичном департаменте транспорта. Главной причиной стал сильный снегопад - с момента его начала снежный покров увеличился уже на 10 сантиметров.

"Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно, - отметили в пресс-службе дептранса. - По возможности, выбирайте общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы города могли расчистить дороги, а вы могли быстрее добраться домой".

Сервис "Яндекс.Пробки" около 17 часов в столице действительно стал показывать загрузку дорог 10 баллов - сильные заторы и множество мелких ДТП видны как на кольцевых, так и на вылетных магистралях. Затруднения в движении на многих шоссе наблюдаются и за пределами Москвы, в Подмосковье.