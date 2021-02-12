Новости

В Воронеже арестован обвиняемый в убийстве учительницы 18:37
Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике 18:36
Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону 18:04
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центре России 17:59
Росреестр: Число регистрирующих договоры в Сети дольщиков выросло вдвое 17:49
Юристы IBU изучат письмо СБР 17:45
Стало известно, на какой срок берут ипотеку москвичи 17:35
Апелляция признала законным приговор осужденному в Брянске за работу на ЦРУ 17:35
Снегопад привел к 10-балльным пробкам в Москве 17:33
В Подмосковье на уборку снега вывели войска 17:22
Германия увеличила закупки российского газа почти на 50% 17:18
Совфед определился с кандидатами в новый состав ЦИК 17:18
Студенты-очники тоже смогут получить поддержку государства 17:17
На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера" 17:15
Словения открывает границы для граждан РФ с 13 февраля 17:12
Суд рассмотрит новое дело о хищениях при строительстве завода в Венесуэле 17:00
Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян 16:32
Омбудсмен рассказала о матери, бросившей детей в лесу 16:17
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица" 16:14
ФФККР предложила на ЧМ использовать музыку Чайковского на награждениях 16:13
ЦБ не ждет скачка инфляции после отмены соглашения по ценам на еду 16:12
В Северной Осетии после взрыва проверят все торговые центры 16:07
Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Казахстане 16:04
В Москве в пятницу днем пробки достигли 9 баллов 16:03
Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
12.02.2021 17:33
Рубрика: Экономика

Снегопад привел к 10-балльным пробкам в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Пробки на московских дорогах к вечеру пятницы достигли максимальных 10 баллов, сообщили в столичном департаменте транспорта. Главной причиной стал сильный снегопад - с момента его начала снежный покров увеличился уже на 10 сантиметров.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Как московские коммунальщики борются с последствиями снегопада

"Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно, - отметили в пресс-службе дептранса. - По возможности, выбирайте общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы города могли расчистить дороги, а вы могли быстрее добраться домой".

Сервис "Яндекс.Пробки" около 17 часов в столице действительно стал показывать загрузку дорог 10 баллов - сильные заторы и множество мелких ДТП видны как на кольцевых, так и на вылетных магистралях. Затруднения в движении на многих шоссе наблюдаются и за пределами Москвы, в Подмосковье.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией
Мишустин потребовал потратить на здравоохранение все до рубля
Лавров назвал "королевством кривых зеркал" заявления Евросоюза
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 26 странах мира
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера