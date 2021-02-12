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12.02.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

Как в регионах ЦФО справляются с рекордным снегопадом

Текст: Антон Валагин (Брянск) , Елена Шулепова (Тула)
Регионы ЦФО устраняют последствия мощного снегопада. В Брянске под тяжестью снега просела крыша ледового дворца, а коммунальные службы перешли в круглосуточный режим. В Туле метель парализовала движение в городе, и снег продолжает идти.

Прокуратура Брянска начала проверку по факту проседания крыши ледового дворца "Пересвет" в Бежицком районе. На место происшествия выехал районный прокурор, сообщили в ведомстве. Кстати, в прокуратуре случившееся назвали "обрушением", в то время как другие службы утверждают, что кровля уцелела, но деформировалась.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 10.15. Купол ледового дворца прогнулся под тяжестью скопившегося на нем снега. В помещениях в тот момент находились 20 сотрудников "Пересвета" и 15 тренировавшихся детей. Все они вышли на улицу самостоятельно, никто не пострадал.

Мощный снегопад начался в Брянске в 5 часов утра. По данным городской администрации, тогда же на улицы вышла уборочные машины. В течение дня на расчистке дорог работало более 80 единиц техники и около 300 человек. Для обработки проезжей части израсходовано 480 кубометров пескосоляной смеси.

В зоне циклона находится и Тульская область: сильный снегопад начался еще ночью, по данным регионального главка МЧС, за ночь выпало около 15 сантиметров осадков. Снегопад продолжается весь день - метель не только не прекращается, а даже усиливается. По прогнозам, она продолжится еще два дня.

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Большегрузы буксуют даже на небольших горках. Фуры перегородили три въезда в областной центр, из-за этого образовались километровые пробки. С утра на маршруты не смогли выйти трамваи. К середине дня ситуация начала выравниваться. Сейчас по Туле проехать можно, но скорость передвижения около 20 километров в час.

Для борьбы с последствиями снегопада в регионе создан оперативный штаб на базе главного управления МЧС по региону. На совещании, посвященном борьбе с последствиями стихии глава региона Алексей Дюмин поручил оперативному штабу совместно с Ситуационным центром оперативно рассматривать и анализировать обращения граждан.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По словам директора Тулаавтодора Михаила Мельникова, на расчистке межрегиональных и межмуниципальных дорог работают 230 единиц техники, на федеральных трассах - 220 единиц.

Калугу метель накрыла ночью. Утром в городской управе на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было решено ввести режим повышенной готовности. Калужский градоначальник Дмитрий Денисов лично ходил по городским улицам, проверяя работу коммунальных служб. После чего попросил обратить внимание на тротуары и пешеходные переходы: по его словам, автомобильные дороги прочищены, а пешком людям ходить тяжело.

Из-за снегопада отменены школьные автобусы. За минувшие сутки с городских улиц было вывезено 3770 кубометров снега. В общей сложности было задействовано 119 единиц техники.

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