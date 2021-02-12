В Москве ТТК перекрыли застрявшие фуры

Одну из крупнейших магистралей Москвы - Третье транспортное кольцо - заблокировали застрявшие фуры.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, большегрузные автомобили застряли в районе Новорижской эстакады. Судя по кадрам с места происшествия, полностью перекрыты три ряда.

В Москве степень загруженности дорог по-прежнему составляет 10 баллов из 10 по "Яндексу". Причина - обильный снегопад. Тем не менее, наземный общественный транспорт и метро работают бесперебойно. В департаменте транспорта просят всех, кому понадобиться куда-то поехать, отказаться от личного авто.