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12.02.2021 05:57
Рубрика: Общество

Вильфанд: Последствия снегопада в Москве придется устранять неделю

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Последствия удара стихии, о котором уже неделю предупреждают синоптики, придется устранять не менее недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Облачная шапка южного циклона уже накрыла европейскую часть России. Утром 12 февраля осадки усилятся. "Этот циклон сложен по своей структуре. В его центре - тропический и арктический воздух. Такая гремучая смесь приведет к быстрому образованию облаков, от чего сыпать снег будет как из ведра", - рассказала "Российской газете" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, уже можно точно сказать, что выпадет рекордное количество осадков. А ведь февраль считается одним из самых "сухих" месяцев.

Вильфанд добавил, что в столице сугробы будут достигать 50 сантиметров. "Такое количество снега убрать быстро не получится, потребуется длительный период. Минимум неделя", - подчеркнул метеоролог. Помимо снега, ожидается еще и сильный ветер, из-за чего будет казаться, что на улице все 20 градусов мороза. Автолюбителям 12-13 февраля лучше отказаться от поездок, так как из-за осадков видимость будет почти нулевая.

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