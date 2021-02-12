Вильфанд: Последствия снегопада в Москве придется устранять неделю

Последствия удара стихии, о котором уже неделю предупреждают синоптики, придется устранять не менее недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Облачная шапка южного циклона уже накрыла европейскую часть России. Утром 12 февраля осадки усилятся. "Этот циклон сложен по своей структуре. В его центре - тропический и арктический воздух. Такая гремучая смесь приведет к быстрому образованию облаков, от чего сыпать снег будет как из ведра", - рассказала "Российской газете" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, уже можно точно сказать, что выпадет рекордное количество осадков. А ведь февраль считается одним из самых "сухих" месяцев.

Вильфанд добавил, что в столице сугробы будут достигать 50 сантиметров. "Такое количество снега убрать быстро не получится, потребуется длительный период. Минимум неделя", - подчеркнул метеоролог. Помимо снега, ожидается еще и сильный ветер, из-за чего будет казаться, что на улице все 20 градусов мороза. Автолюбителям 12-13 февраля лучше отказаться от поездок, так как из-за осадков видимость будет почти нулевая.